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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:28
fler написав: buratinyo написав:
Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"
Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"
Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.
Дякую, пан buratinyo. Шкода, що життя нічого не навчило деяких форумчан. Ані історія, ані сучасність їхньому розуму незбагненні.
Пані fler
, не ведіться на солодкоголосі пости buratinyo
Це любитель ригів, це його висловлювання "умничка Елена Бондаренко"
Це захисник русні )
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:29
pesikot написав: Mimohod написав: andrijk777 написав:
І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?
Ну десь так. "Да, да, відводте війська за адмінграніцу донецької та луганської і почнем перемови"
Такий українець, що навіть гугл-перекладач почервонів ))
мимоход говорил что он молдаван, соотечественник азарова...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:31
buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:33
Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:36
BIGor
BIGor написав: buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
, воно за кордоном краще тобі видно
Не триндів би вже
І не треба за мене казати, що я роблю, а що не роблю
Бо ти точно не в Україні і не робишь нічого ))
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:40
fler написав:
Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
Думки, що "цікаво" живємо
Спокійні часи давно закінчились
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:43
stm написав: _hunter написав:
Справки из консульства - это очень необычно
А для беженцев - само наличие статуса является гарантией недепортации
Вы беженец?
И для справки. Для гражданина Украины за пределами Украины консульство как раз и может помочь в оформлении некоторого перечня документов и защитить права своего гражданина в случае какой-то неприятной ситуации. У меня телефоны консульства всегда под рукой сразу при въезде. Но это действительно странно с моей стороны. Ничего ж и никогда не может пойти не так, как предполагалось )
в некоторых случаях - страны вроде США/Израиль - это действительно так.
в некоторых случаях - этот телефон - как иконки на торпеде
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:55
BIGor написав: buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:58
BIGor написав: pesikot написав:BIGor
, воно за кордоном краще тобі видно
Не триндів би вже
І не треба за мене казати, що я роблю, а що не роблю
Бо ти точно не в Україні і не робишь нічого ))
Що, як мокнули тебе лицем - то бомбануло?
Який боєць, як мокнув ... перебуваючи в Німечинні ))
Прям агрессор форума
Повертайся сюди, потім поговоримо
А то на відстані ти такий агресивний ))
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:03
pesikot написав: BIGor написав:
Що, як мокнули тебе лицем - то бомбануло?
Який боєць, як мокнув ... перебуваючи в Німечинні ))
Прям агрессор форума
Повертайся сюди, потім поговоримо
А то на відстані ти такий агресивний ))
оно в Кракове
окуевает от цен в ипенях Кракова)))
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