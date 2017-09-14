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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 933893399340934193429343>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:28

  fler написав:
  buratinyo написав:
Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"

Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"

Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.

Дякую, пан buratinyo. Шкода, що життя нічого не навчило деяких форумчан. Ані історія, ані сучасність їхньому розуму незбагненні.

Пані fler, не ведіться на солодкоголосі пости buratinyo
Це любитель ригів, це його висловлювання "умничка Елена Бондаренко"
Це захисник русні )
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:29

  pesikot написав:
  Mimohod написав:
  andrijk777 написав:І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?

Ну десь так. "Да, да, відводте війська за адмінграніцу донецької та луганської і почнем перемови"

Такий українець, що навіть гугл-перекладач почервонів ))

мимоход говорил что он молдаван, соотечественник азарова...
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:33

Робимо ставки?

Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.

🫡https://t.me/operativnoZSU/

Які є думки з цього приводу?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:36

  BIGor написав:
  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.

BIGor, воно за кордоном краще тобі видно

Не триндів би вже

І не треба за мене казати, що я роблю, а що не роблю
Бо ти точно не в Україні і не робишь нічого ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:40

  fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.

🫡https://t.me/operativnoZSU/

Які є думки з цього приводу?

Думки, що "цікаво" живємо

Спокійні часи давно закінчились
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:43

  stm написав:
  _hunter написав:Справки из консульства - это очень необычно :)
А для беженцев - само наличие статуса является гарантией недепортации ;)

Вы беженец?
И для справки. Для гражданина Украины за пределами Украины консульство как раз и может помочь в оформлении некоторого перечня документов и защитить права своего гражданина в случае какой-то неприятной ситуации. У меня телефоны консульства всегда под рукой сразу при въезде. Но это действительно странно с моей стороны. Ничего ж и никогда не может пойти не так, как предполагалось )

в некоторых случаях - страны вроде США/Израиль - это действительно так.
в некоторых случаях - этот телефон - как иконки на торпеде :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:55

  BIGor написав:
  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.

Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:58

  BIGor написав:
  pesikot написав:BIGor, воно за кордоном краще тобі видно

Не триндів би вже

І не треба за мене казати, що я роблю, а що не роблю
Бо ти точно не в Україні і не робишь нічого ))

Що, як мокнули тебе лицем - то бомбануло? :D

Який боєць, як мокнув ... перебуваючи в Німечинні ))

Прям агрессор форума

Повертайся сюди, потім поговоримо
А то на відстані ти такий агресивний ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:03

  pesikot написав:
  BIGor написав:Що, як мокнули тебе лицем - то бомбануло? :D

Який боєць, як мокнув ... перебуваючи в Німечинні ))

Прям агрессор форума

Повертайся сюди, потім поговоримо
А то на відстані ти такий агресивний ))

оно в Кракове
окуевает от цен в ипенях Кракова)))
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