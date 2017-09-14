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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93399340934193429343>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:04

  buratinyo написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!
Будуть підходити до дзеркала і читати щодня!

Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?" ;)
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи :) пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...


Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"

Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"

Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.


Вже декілька разів питав любителів отаких аналогій: коли "когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать", то ви дороги будуєте, в магазині торгуєте, генератори для світла в хату купляєте, спати спокійно лягаєте, на форумах спілкуєтесь і т.д.?

Але мовчите чомусь.
Ну жодного разу жоден не відповів.
Пане Буратіньо, може хоч ви?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:05

  fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.

🫡https://t.me/operativnoZSU/

Які є думки з цього приводу?

Ядерные объекты можно не стереть, а лишь повредить. Обычным вооружениям они не поддадутся, только ядерным оружием их можно сильно повредить или уничтожить. ИМХО.

Предположение основано на том, что ядерные объекты Ирану помогала строить росия. А ее отношение к вопросу устойчивости своих ядерных объектов к бомбардировкам с воздуха можно назвать пристальным.

Способен ли Израиль начать применение ядерных зарядов для отражения внешней агрессии?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:13

  buratinyo написав:
  fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.

🫡https://t.me/operativnoZSU/

Які є думки з цього приводу?

Ядерные объекты можно не стереть, а лишь повредить. Обычным вооружениям они не поддадутся, только ядерным оружием их можно сильно повредить или уничтожить. ИМХО.

Про бункер Каддафи тоже самое говорили...
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:22

  fler написав:
  BIGor написав:
  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.

Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?

У вас з пам'яттю туго?

Детройт вже раз -надцять відповідав.
І до того ж є різниця між баченням Детройта (що кожен сам повинен приймати рішення за себе. А стосовно визволяти і як території, то Детройт вважає, що праві і ті, і ті -- і прихильники перемовин, рпв; і прихильники продовження боротьби. Тільки останнім треба чітко визначити і вказати ціну та межу отієї боротьби...
Першим теж межу перемовин.
Да і взагалі треба якось владі відверто визначитись: що понад усе? І воюємо по повній, усі чи ото як зараз) і аля вами, яка теж не з окопу своє співає.

Чи ви тільки ганьба, нарцис, блювати тощо голосити можете?
А різниці не бачите.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:29

  fler написав:
  BIGor написав:
  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.

Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
в НАУЦІ? І чим ми займаємось? Термоядерним синтезом?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а на сайті контекстна реклама?

бо відкрив форум, а там великими буквами
Виїзд
чоловіків
за кордон
Отримати білий квинок,
звільнення від призову,
виїзд за кордон,
звертайтесь до нас

:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:31

  buratinyo написав:На счет регионалов. А ты ведь сам очень тащишься от регионалов получается, раз такие оды поешь порошенко. Даже несколько сообщений назад прямо здесь хвалил его за минск-1. А ведь порошенко стоит у истоков партии Регионов. Что? Бревна в своем глазу не заметил?

Коли створювався ПР, то засади були зовсім інші ніж пізніше задомінували в ПР, та і Порошенко ще у 2001 р. вийшов з цього проєкту. Ну а про угоди рівня міських можна зараз тільки помріяти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:32

  pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"

Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый

1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет

2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского

3) Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин

4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры

5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно

на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось

Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"

6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории

7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство


Так а 8.) варіант чому забув?
Типу парагвайський.
9)...

До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:34

  fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.

🫡https://t.me/operativnoZSU/

Які є думки з цього приводу?
побажаєм успіху в цій справі обом сторонам. Хай почнеться третя світова десь в ірані і там воює росія. Заодно наші партнери ввяжуться. Мало віриться , но нам треба молитись і Бог нас почує.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:35

  detroytred написав:
  pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"

Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый

1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет

2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского

3) Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин

4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры

5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно

на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось

Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"

6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории

7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство


До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...

Подловил :D
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