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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:04
buratinyo написав: stm написав: Успіх написав:
Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!
Будуть підходити до дзеркала і читати щодня!
Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?"
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи
пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...
Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"
Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"
Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.
Вже декілька разів питав любителів отаких аналогій: коли "когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать", то ви дороги будуєте, в магазині торгуєте, генератори для світла в хату купляєте, спати спокійно лягаєте, на форумах спілкуєтесь і т.д.?
Але мовчите чомусь.
Ну жодного разу жоден не відповів.
Пане Буратіньо, може хоч ви?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:05
fler написав:
Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
Ядерные объекты можно не стереть, а лишь повредить. Обычным вооружениям они не поддадутся, только ядерным оружием их можно сильно повредить или уничтожить. ИМХО.
Предположение основано на том, что ядерные объекты Ирану помогала строить росия. А ее отношение к вопросу устойчивости своих ядерных объектов к бомбардировкам с воздуха можно назвать пристальным.
Способен ли Израиль начать применение ядерных зарядов для отражения внешней агрессии?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:13
buratinyo написав: fler написав:
Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
Ядерные объекты можно не стереть, а лишь повредить. Обычным вооружениям они не поддадутся, только ядерным оружием их можно сильно повредить или уничтожить. ИМХО.
Про бункер Каддафи тоже самое говорили...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:22
fler написав: BIGor написав: buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
У вас з пам'яттю туго?
Детройт вже раз -надцять відповідав.
І до того ж є різниця між баченням Детройта (що кожен сам повинен приймати рішення за себе. А стосовно визволяти і як території, то Детройт вважає, що праві і ті, і ті -- і прихильники перемовин, рпв; і прихильники продовження боротьби. Тільки останнім треба чітко визначити і вказати ціну та межу отієї боротьби...
Першим теж межу перемовин.
Да і взагалі треба якось владі відверто визначитись: що понад усе? І воюємо по повній, усі чи ото як зараз) і аля вами, яка теж не з окопу своє співає.
Чи ви тільки ганьба, нарцис, блювати тощо голосити можете?
А різниці не бачите.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:29
fler написав: BIGor написав: buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
в НАУЦІ? І чим ми займаємось? Термоядерним синтезом?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:29
а на сайті контекстна реклама?
бо відкрив форум, а там великими буквами
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:31
buratinyo написав:
На счет регионалов. А ты ведь сам очень тащишься от регионалов получается, раз такие оды поешь порошенко. Даже несколько сообщений назад прямо здесь хвалил его за минск-1. А ведь порошенко стоит у истоков партии Регионов. Что? Бревна в своем глазу не заметил?
Коли створювався ПР, то засади були зовсім інші ніж пізніше задомінували в ПР, та і Порошенко ще у 2001 р. вийшов з цього проєкту. Ну а про угоди рівня міських можна зараз тільки помріяти.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:32
pesikot написав:
Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны
Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"
Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый1)
На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет2)
Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского3)
Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД
пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин4)
Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры5)
Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно
на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось
Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"6)
Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории7)
Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство
Так а 8.) варіант чому забув?
Типу парагвайський.
9)...
До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:34
fler написав:
Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль.
Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль.
Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
побажаєм успіху в цій справі обом сторонам. Хай почнеться третя світова десь в ірані і там воює росія. Заодно наші партнери ввяжуться. Мало віриться , но нам треба молитись і Бог нас почує.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:35
detroytred написав: pesikot написав:
Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны
Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"
Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый1)
На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет2)
Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского3)
Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД
пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин4)
Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры5)
Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно
на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось
Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"6)
Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории7)
Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство
До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...
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