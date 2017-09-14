Додано: Пон 05 сер, 2024 21:58

stm написав:



В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою. В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою.

Чому післявоєнній і обовязково зброєю?) Помниться була розмова про підпали авто військовим. Що ми дружньо засудили і помниться ви написали що можуть дати немало років тюрми. А що в нас з членами сімей працівників тцк? З лікарями засідателями влк в воєнкоматах? Захищає їх влада?От приміром з чернівецької областіОбвинувачена ОСОБА_3 вину у вчиненому визнала частково та дала суду показання про те, що 16.05.2024 року приблизно о 8 годині 15 хвилин вона приїхала автобусом в АДРЕСА_2 . Тут вона підійшла до потерпілої ОСОБА_5 , яка також вийшла з даного автобуса та яка є членом ВЛК. Вона звернулася до неї з приводу того, що її чоловік пройшов ВЛК, яка дала висновок, що він повністю здоровий, без будь яких обстежень, тоді, як він має хронічні захворювання та сказала, що вона хоче дообстеження для чоловіка. Вона відповіла їй що з цього та відмовилася йти﻿ з нею до головного лікаря, тому це її обурило і вона дала їй ляпас долонею своєї лівої﻿ руки по її обличчю, а вона почала кричати, що я ненормальна. Лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров`я на військову службу. В неї загинув на війні син та інший також служить. А в співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на належному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка, а також потерпіла навіть не хотіла подивитись аналізи її чоловіка. ﻿Така байдужість та неналежне виконання обов`язків лікарями її обурило, тому﻿ вона вдарила один раз потерпілу в обличчя﻿﻿﻿......На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 369-374 КПК України, суд, -УХВАЛИВ:ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України та призначити її покарання у виді 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень штрафу.