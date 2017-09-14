fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль. Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль. Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
побажаєм успіху в цій справі обом сторонам. Хай почнеться третя світова десь в ірані і там воює росія. Заодно наші партнери ввяжуться. Мало віриться , но нам треба молитись і Бог нас почує.
Більша ймовірність, що світова там не станеться. І тоді виникне ймовірність, що частина допомоги для нас піде Ізраїлю. З відповідними наслідками для нас.
Вже не кажучи про те, що нас і овсі можуть розміняти, щоб рфія не занадто Ірану допомагала. Залишити тільки на допомозі від Європи.
"Літак вибухнув. Вогонь пішов у кабіну". Штурман Су-24М – про російську авіацію та F-16 Як українські бомбардувальники вперше уразили ворожий десант у Гостомелі, чому бойові вильоти – завжди лотерея, і про що брешуть полонені російські пілоти https://www.liga.net/ua/politics/interv ... iu-ta-f-16
pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны
Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"
Пролог В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года. В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый
1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет
2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2. Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского
3) Вариант - переговоры. Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой Парторг ЛАД пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин
4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры
5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ? Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно
на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось
Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"
6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины Николаев, Одесса, Харьков Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории
7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют Россия будет уничтожать украинство на корню История тому доказательство
Так а 8.) варіант чому забув? Типу парагвайський. 9)...
До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...
10) фінський 11) австрійський 12) корейський (тут на вибір пн. чи пд.) 13) в"єтнамський (війни з КНР) 14) японський (або 1905 р. або 2СВ) 15) грузинський 16) вірменський ....
В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою.
Чому післявоєнній і обовязково зброєю?) Помниться була розмова про підпали авто військовим. Що ми дружньо засудили і помниться ви написали що можуть дати немало років тюрми. А що в нас з членами сімей працівників тцк? З лікарями засідателями влк в воєнкоматах? Захищає їх влада? От приміром з чернівецької області https://reyestr.court.gov.ua/Review/120504318 Обвинувачена ОСОБА_3 вину у вчиненому визнала частково та дала суду показання про те, що 16.05.2024 року приблизно о 8 годині 15 хвилин вона приїхала автобусом в АДРЕСА_2 . Тут вона підійшла до потерпілої ОСОБА_5 , яка також вийшла з даного автобуса та яка є членом ВЛК. Вона звернулася до неї з приводу того, що її чоловік пройшов ВЛК, яка дала висновок, що він повністю здоровий, без будь яких обстежень, тоді, як він має хронічні захворювання та сказала, що вона хоче дообстеження для чоловіка. Вона відповіла їй що з цього та відмовилася йти з нею до головного лікаря, тому це її обурило і вона дала їй ляпас долонею своєї лівої руки по її обличчю, а вона почала кричати, що я ненормальна. Лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров`я на військову службу. В неї загинув на війні син та інший також служить. А в співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на належному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка, а також потерпіла навіть не хотіла подивитись аналізи її чоловіка. Така байдужість та неналежне виконання обов`язків лікарями її обурило, тому вона вдарила один раз потерпілу в обличчя......
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 369-374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України та призначити її покарання у виді 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень штрафу.
fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль. Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль. Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
побажаєм успіху в цій справі обом сторонам. Хай почнеться третя світова десь в ірані і там воює росія. Заодно наші партнери ввяжуться. Мало віриться , но нам треба молитись і Бог нас почує.
щось ти грішне таке ще й на Землю Святу де гроб Господній, покайся поки не пізно
Підтверджую, вона красуня та дуже кмітлива жіночка. Мені дуже подобались деякі її сумніви стосовно подій в Україні та їх подозріло однобоким висвітлюванням у змі. Все, крапка.
Такие как Бондаренко, Гужва, Громницкая и их шестерки замы, давали актуальные темы таким как О.Бузина (медиа група Ахметова - Колесникова) Бузина всего то хотел приличную машину с салона да квартиру на Шулявке. Соблазнили донецкие змеи искусители.
fler написав:Іран заручився підтримкою сосії у вирішенні своїх «регіональних проблем». Очевидно, мова йде про Ізраїль. Тим часом Іран готується до атаки і навіть по-джентльменські повідомляв про це Ізраїль. Ізраїльтяни заявили, що в разі атаки на свої цивільні обʼєкти зітруть всі ядерні обʼєкти Ірану з лиця землі.
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Які є думки з цього приводу?
побажаєм успіху в цій справі обом сторонам. Хай почнеться третя світова десь в ірані і там воює росія. Заодно наші партнери ввяжуться. Мало віриться , но нам треба молитись і Бог нас почує.
щось ти грішне таке ще й на Землю Святу де гроб Господній, покайся поки не пізно
а шо такого? Думаю третя світова гробу не пошкодить. не перша війна на Святій землі.
stm написав:консульство как раз и может помочь в оформлении некоторого перечня документов
Ох краще в те консульство не попадати, там можна зустріти все те від чого виїхав. І Дійсно, не у всіх країнах знадобиться те консульство для отримання громадянста, наприклад в чехії якщо не плутаю потрібно брати справку про несудимість, але це таке. А в даних реаліях, вони взагалі роблять все щоб вставити тобі палки у колеса, що поробиш, за це подумаЛИ і проголосуваЛИ.
ПС: До відома песікота. Зявилася новина що вперше з 2019року Зе підписав про вихід з громадянства для 25(*) осіб в Німеччині! Цікаво чи не зв'язано таке рішення з дітьми деяких відомих ведучих.