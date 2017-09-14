RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9341934293439344>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:12

  Banderlog написав:
  stm написав:

В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою.

Чому післявоєнній і обовязково зброєю?) Помниться була розмова про підпали авто військовим. Що ми дружньо засудили і помниться ви написали що можуть дати немало років тюрми. А що в нас з членами сімей працівників тцк? З лікарями засідателями влк в воєнкоматах? Захищає їх влада?
От приміром з чернівецької області https://reyestr.court.gov.ua/Review/120504318
Обвинувачена ОСОБА_3 вину у вчиненому визнала частково та дала суду показання про те, що 16.05.2024 року приблизно о 8 годині 15 хвилин вона приїхала автобусом в АДРЕСА_2 . Тут вона підійшла до потерпілої ОСОБА_5 , яка також вийшла з даного автобуса та яка є членом ВЛК. Вона звернулася до неї з приводу того, що її чоловік пройшов ВЛК, яка дала висновок, що він повністю здоровий, без будь яких обстежень, тоді, як він має хронічні захворювання та сказала, що вона хоче дообстеження для чоловіка. Вона відповіла їй що з цього та відмовилася йти﻿ з нею до головного лікаря, тому це її обурило і вона дала їй ляпас долонею своєї лівої﻿ руки по її обличчю, а вона почала кричати, що я ненормальна. Лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров`я на військову службу. В неї загинув на війні син та інший також служить. А в співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на належному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка, а також потерпіла навіть не хотіла подивитись аналізи її чоловіка. ﻿Така байдужість та неналежне виконання обов`язків лікарями її обурило, тому﻿ вона вдарила один раз потерпілу в обличчя﻿﻿﻿......


На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 369-374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України та призначити її покарання у виді 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень штрафу.

"Дурноватые тетки с ВЛК" как правило из местной поликлиники, а не инопланетяне.
Пытался узнать что и кто заставляет их так действовать.
То ли их сыновья/мужья получившие отсрочку пока мама/жена на "службе" то ли иные причины, но держат их за жабры очень, очень жестко.
UA
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:20

  Mimohod написав:Грузин

Я его опознал
Виктор Раставели
UA
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:28

  UA написав:
  Mimohod написав:Грузин

Я его опознал
Виктор Раставели

Выдал менья ментам? Поцелуй...
:) :) :)
Шутка.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:То ли их сыновья/мужья получившие отсрочку пока мама/жена на "службе" то ли иные причины, но держат их за жабры очень, очень жестко.

Прям как нашего президента!
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:39

  Mimohod написав:
  UA написав:То ли их сыновья/мужья получившие отсрочку пока мама/жена на "службе" то ли иные причины, но держат их за жабры очень, очень жестко.

Прям как нашего президента!

Он сам сел на этот кол.
Захотел быть центре международного внимания.
UA
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:43

  Mimohod написав:
  UA написав:
  Mimohod написав:Грузин

Я его опознал
Виктор Раставели

Выдал менья ментам? Поцелуй...
:) :) :)
Шутка.

Извини друг, план.
Получаю как информатор.
Ксива внештатного сотрудника дает возможность сцать в общественных местах безнаказанно.
UA
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:45


это с нашего форума пошли слухи.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24421
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:00

  vitaliiangel написав:
это с нашего форума пошли слухи.

Это российское ипсо.
Сейчас высоко мотивоване (насильственно бусифицированые) zе гвардейцы с Паркинсоном и сколиозом 4 степени перегруппируются и как уебут врага.
Деньги союзников на подготовку и экипировку тратятся ведь не в пустую. Правда?
UA
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:05

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24421
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:16

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню

история Сайгона 1975 года покажется для Киева несбыточной мечтой...
та ладно, мышебратья! а в Сайгоне были пиндосские подстилки, я кино смотрел.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5209
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9341934293439344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12495)
05.08.2024 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.