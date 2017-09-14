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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9341934293439344
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заселят сюда иммигрантов, которым вообще плевать и на мову и на культуру.
Этим и кончится.
Единственное спасение - очаги эмиграции за рубежом - диаспоры. Другого при этой власти придумать нереально
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:28

  vitaliiangel написав:

Звиздеж..
Octavia тормозят
Highlander типа и не замечают
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:32

  Бетон написав:Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:50

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.

Так пахать как украинец на своей земле ни один мигрант не будет. Да и зачем? Европа, вэлфер
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:51

Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:59

  UA написав:Замете

А?
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся
.

И только УА не спит, в эшелонированной ПВО Киева ветряком сбивает ракеты.
Потому что «полезный». Не то шо..
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:01

  UA написав:Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.

И наоборот)
Китаец сосед в коридоре машет "прывэд"-good evening с квадратными глазами
Бетон
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