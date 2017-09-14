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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:25
Заселят сюда иммигрантов, которым вообще плевать и на мову и на культуру.
Этим и кончится.
Единственное спасение - очаги эмиграции за рубежом - диаспоры. Другого при этой власти придумать нереально
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:28
vitaliiangel написав:
Звиздеж..
Octavia тормозят
Highlander типа и не замечают
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:32
Бетон написав:
Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:50
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.
Так пахать как украинец на своей земле ни один мигрант не будет. Да и зачем? Европа, вэлфер
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:51
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:59
UA написав:Замете
А?
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся
.
И только УА не спит, в эшелонированной ПВО Киева ветряком сбивает ракеты.
Потому что «полезный». Не то шо..
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Додано: Вів 06 сер, 2024 00:01
UA написав:
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
И наоборот)
Китаец сосед в коридоре машет "прывэд"-good evening с квадратными глазами
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