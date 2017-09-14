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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:25
Заселят сюда иммигрантов, которым вообще плевать и на мову и на культуру.
Этим и кончится.
Единственное спасение - очаги эмиграции за рубежом - диаспоры. Другого при этой власти придумать нереально
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:28
vitaliiangel написав:
Звиздеж..
Octavia тормозят
Highlander типа и не замечают
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UA
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:32
Бетон написав:
Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:50
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Заселят сюда иммигрантов
мечты мечты. мигранты не дурные здесь селиться.
Так пахать как украинец на своей земле ни один мигрант не будет. Да и зачем? Европа, вэлфер
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:51
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:59
UA написав:Замете
А?
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся
.
И только УА не спит, в эшелонированной ПВО Киева ветряком сбивает ракеты.
Потому что «полезный». Не то шо..
Задача по математике, 6 класс:
Тревога длится 1 час.
Сколько сообщений в день должна писать мамина черешня, чтобы гарантированно во время тревоги отметиться сообщением?
Дальше ищем, у кого 24+ за сутки и спрашиваем «Виталик, ты патриот, или турбопатриот?»
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 06 сер, 2024 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 00:01
UA написав:
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
И наоборот)
Китаец сосед в коридоре машет "прывэд"-good evening с квадратными глазами
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Додано: Вів 06 сер, 2024 00:06
UA написав:
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
Они провидцы? Баллистика даже в Киеве молниеносная, звук тревоги уже после слышу.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 02:16
fler написав: BIGor написав: buratinyo написав:
Что касается fler
и pesikot
в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут
в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть.
Так же считает Президент Украины
, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.
Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх
.
Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
А кто у нас тут с сиськами и доктор наук?
Оковсяческих или политических???
Может сама мадам Мосейчук?
Иногда даме надо помыть снаряды и сварить расчёту Мсты борщ, ну чтоб по Писемурзику "чечены в доме с вагнеровцами не оприходовали"
Хотя вон Надя Савченко хаттабу заткнёт за воррт, если придут Апачи и надо будет дамбить фабами3000 ростовский цирк и бабу на мамаевом кургане.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 02:24
UA написав:
Как летит реальная угроза (баллистика) ура патриоты посылающие всех ТЦК тут не пишут.
Сидят по норам и боятся.
Не первый раз такое замечаю.
Просто их слугонародовые зачатки мозгов не понимают, что ракета летит по непредсказуемой траектории.
И может упасть как на Курск, так и на Кончу с Козиным(или на Липки)
И только инвестиционное бунгало выкорыстанных пенсолётчиков-вертолётчиков в ЕС на берегу Адриатики под надёжным зонтиком натовского ПВО!
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