Такие слухи я слышал от служивого знакомого ещё в 2022 году... Да и на "вашем" форуме забыли использовать слова "Незалежна".
Ситуация в Донецкой области была и остаётся очень сложной. И КАБы её значительно усложнили.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 07:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Такие слухи я слышал от служивого знакомого ещё в 2022 году... Да и на "вашем" форуме забыли использовать слова "Незалежна".
Ситуация в Донецкой области была и остаётся очень сложной. И КАБы её значительно усложнили.
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:57
у людей проблема война, у хотаба Виталик. У кого что болит...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:57
Трохи оффтоп - з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій, ви ж розумієте що в суд можна йти лише з доказовою базою або наприклад лише для того щоб відкритим провадженням призупинити окремі дії. Не хочу брати на себе " шапку Мономаха" якщо буду стверджувати що є один суд який існує фізично проте немає практичної діяльності з точки зору звичайного громадянина який проживає в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:03
sens
У нас тут на форумі є ціла плеяда письменників, які кажуть про незаконність заборони виїзду. Чому б вам у них не спитати, з чим вони підуть у суд доводити оцю незаконність?
Бо саме в повідомленні, яке ви цитуєте, ви знов не роздивились іронію і сарказм.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:05
Ви розумієте що в цивільному житті я директор, пішов в 2022 році як доброволець і мені запропонували або рити,або варити(сварка метала) або сісти за техніку(є досвід і наявна категорія). Так само у вч - є лише спеціальність і відносини між людьми
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08
За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".
*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію*
Ключові слова --- так само))
*Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:16
Цікавий момент:
заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ чи пограничниками (точно не вникав, а от дозвіл (право) на виїзд деяким категоріям чомусь хочуть впровати через Закон.
Законопроект готують:
*У статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.*
Дивно якось.
Мали б тоді Постановою КМУ просто і швидко.
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Підкреслю -- не вникав в ситуацію з отою забороною, але якщо є тільки заборони виконавчої влади, то це, як мінімум, сумнівно.
Для обмеження конституційних прав потрібен Закон (через законодавчу владу). Ота вказівка в Конституції про обмеженння під час ВС, імхо, надає лише право введення обмежень для громадян, але саме через законодавчу гілку влади, через закони.
А от після вказівки-визначень в Законі категорій вже КМУ деталізує механізм. Лише механізм реалізації закону.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:17
Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально? Зранку читаю що недолугі тіктокери з Бровар(і/и)в вже злили в мережу момент падіння збитої/не збитої ракети в околицях міста.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:18
не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:19
detroytred
Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.
А звʼязок з обмеженнями пересування і їх законністю/незаконністю тут який?
А, я зрозумів .. будь-який звʼязок легко встановлюється фразою «мені більш цікаво»…
Далі можна цитувати про «p-n» переходи в напівпровідниках, а відповідати про структуру і щільність мембрани інфузорії в туфельках..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 08:30, всього редагувалось 2 разів.
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