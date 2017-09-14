RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9343934493459346>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:
...Пошли слухи о том, что Банковая специально сливает территории на Донбассе русским, так как их все равно придется отдавать.

это с нашего форума пошли слухи.
Такие слухи я слышал от служивого знакомого ещё в 2022 году... Да и на "вашем" форуме забыли использовать слова "Незалежна".
Ситуация в Донецкой области была и остаётся очень сложной. И КАБы её значительно усложнили.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 08.03.18
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:57

  Hotab написав:И только УА не спит, в эшелонированной ПВО Киева спрашиваем «Виталик, ты патриот, или турбопатриот?»
у людей проблема война, у хотаба Виталик. У кого что болит...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 07:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24424
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:57

  stm написав:
  _hunter написав:Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было... ;)

Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде. Женщины медики вообще без возраста подпадают под невыезд. Гос.служащие подпадают независимо от пола и возраста.

Трохи оффтоп - з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій, ви ж розумієте що в суд можна йти лише з доказовою базою або наприклад лише для того щоб відкритим провадженням призупинити окремі дії. Не хочу брати на себе " шапку Мономаха" якщо буду стверджувати що є один суд який існує фізично проте немає практичної діяльності з точки зору звичайного громадянина який проживає в Україні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17339
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:03

sens

з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій,


У нас тут на форумі є ціла плеяда письменників, які кажуть про незаконність заборони виїзду. Чому б вам у них не спитати, з чим вони підуть у суд доводити оцю незаконність?
Бо саме в повідомленні, яке ви цитуєте, ви знов не роздивились іронію і сарказм.
Hotab
 
Повідомлень: 12843
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:05

  fler написав:
  BIGor написав:
  buratinyo написав:Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Це все бла-бла-бла, а по факту всю брудну роботу за Песикота і Флер робить Успіх.

Чому не за Детройта, наприклад? Успіх робить свою роботу, а Fler та Pesikot - свою. Не вам і не на форумі вирішувати, де мають бути Fler та Pesikot - на фронті чи в тилу і яку роботу вони мають виконувати - брудну чи не дуже.
BIGor, ви багато знаєте жінок-докторів наук, які на фронті окопи копають чи снаряди миють (та взагалі хоч якусь роботу виконують)? З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?

Ви розумієте що в цивільному житті я директор, пішов в 2022 році як доброволець і мені запропонували або рити,або варити(сварка метала) або сісти за техніку(є досвід і наявна категорія). Так само у вч - є лише спеціальність і відносини між людьми
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17339
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08

За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".
https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html

*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію*
Ключові слова --- так само))
*Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.
detroytred
 
Повідомлень: 29761
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:16

  Hotab написав:sens

з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій,


У нас тут на форумі є ціла плеяда письменників, які кажуть про незаконність заборони виїзду. Чому б вам у них не спитати, з чим вони підуть у суд доводити оцю незаконність?
Бо саме в повідомленні, яке ви цитуєте, ви знов не роздивились іронію і сарказм.

Цікавий момент:
заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ чи пограничниками (точно не вникав, а от дозвіл (право) на виїзд деяким категоріям чомусь хочуть впровати через Закон.
Законопроект готують:
*У статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.*
https://varta1.com.ua/news/deyakim-zabr ... 84043.html

Дивно якось.
Мали б тоді Постановою КМУ просто і швидко.
__________________________________
Підкреслю -- не вникав в ситуацію з отою забороною, але якщо є тільки заборони виконавчої влади, то це, як мінімум, сумнівно.
Для обмеження конституційних прав потрібен Закон (через законодавчу владу). Ота вказівка в Конституції про обмеженння під час ВС, імхо, надає лише право введення обмежень для громадян, але саме через законодавчу гілку влади, через закони.
А от після вказівки-визначень в Законі категорій вже КМУ деталізує механізм. Лише механізм реалізації закону.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 08:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29761
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:17

  Hotab написав:sens

з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій,


У нас тут на форумі є ціла плеяда письменників, які кажуть про незаконність заборони виїзду. Чому б вам у них не спитати, з чим вони підуть у суд доводити оцю незаконність?
Бо саме в повідомленні, яке ви цитуєте, ви знов не роздивились іронію і сарказм.


Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально? Зранку читаю що недолугі тіктокери з Бровар(і/и)в вже злили в мережу момент падіння збитої/не збитої ракети в околицях міста.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17339
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:18

  detroytred написав:За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".
https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html

*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію*
Ключові слова --- так само))
*Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.

не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35887
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:19

detroytred

заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ


Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.


Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально? Зранку читаю що недолугі тіктокери з Бровар(і/и)в вже злили в мережу момент падіння збитої/не збитої ракети в околицях міста.


А звʼязок з обмеженнями пересування і їх законністю/незаконністю тут який?


А, я зрозумів .. будь-який звʼязок легко встановлюється фразою «мені більш цікаво»…
Далі можна цитувати про «p-n» переходи в напівпровідниках, а відповідати про структуру і щільність мембрани інфузорії в туфельках..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 08:30, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12843
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 9343934493459346>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1811)
06.08.2024 07:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.