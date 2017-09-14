detroytred написав:За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт". https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html
*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію* Ключові слова --- так само)) *Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.
не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
так є підсобний робітник - обмеження придатний у вс
sens написав:Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально?
они имели в виду теплое ли море и холодное ои пиво. Сам часто звоню одесскому другу это спросить.
Мої друзі знають що після 22 у мене вже як ХХ років відбій . Таких укриттів як я бачив на одному об'єкті в Києві на території ботсаду Фоміна в Одесі точно ніде немає окрім РДА,які будували з бомбосховищем у разі застосування ворогом яз