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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9343934493459346
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:22

  Hotab написав:detroytred

заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ


Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.

І тоді для ВСІХ,коли відмінять військовий стан на території України ( та або окремо по областях ) чи скасують Постанови і які Закони залишаться в дії ( не застосунок ).
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:23

  sens написав:Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально?
они имели в виду теплое ли море и холодное ли пиво. Сам часто звоню одесскому другу это спросить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 08:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:23

  flyman написав:
  detroytred написав:За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".
https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html

*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію*
Ключові слова --- так само))
*Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.

не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
так є підсобний робітник - обмеження придатний у вс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:25

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Мені більше цікаво чому коли я в Одесі телефонують з Києва і питають чи все нормально?
они имели в виду теплое ли море и холодное ои пиво. Сам часто звоню одесскому другу это спросить.

Мої друзі знають що після 22 у мене вже як ХХ років відбій . Таких укриттів як я бачив на одному об'єкті в Києві на території ботсаду Фоміна в Одесі точно ніде немає окрім РДА,які будували з бомбосховищем у разі застосування ворогом яз
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:30

  Hotab написав:detroytred

заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ


Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.
[quote]

А!!!)))
Тоді - да. Згоден.
Там вказано мабуть (всім) військовозобов'язаним.
З дозволу ТЦК.
За межі області, міста чи як?
Треба буде переглянути якось точні формулювання.

Тоді цікавий момент --- по суті ТЦК може надавати дозвіл на пересування військовозобов'язаному?
detroytred
 
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