detroytred написав:За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт". https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html
*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію* Ключові слова --- так само)) *Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.
не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
так є підсобний робітник - обмеження придатний у вс
flyman написав:не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
Нагадаю: там отакого гречкосія з-за столу від гарячого супечика з нєвєстою посеред вулиці за шкворень і у вантажівку, яка прямує прямо на позицію. Ніяких питань про влк, місяця навчання.
Ви історію не знаєте чи шо?))) Хапають офіцерів (хоч діючих, хоч бувших) тільки революційні матроси і сталінські нквд. Але що тоді роблять вони з гречкосіями, відомо теж --- від колхозів без паспортів і до Гулагів.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
Нагадаю: там отакого гречкосія з-за столу від гарячого супечика за шкворень і у вантажівку, яка прямує прямо на позицію. Ніяких питань про влк, місяця навчання.
Ви історію не знаєте чи шо?))) Хапають офіцерів (хоч діючих, хоч бувших) тільки революційні матроси і сталінські нквд. Але що тоді роблять вони з гречкосіям, відомо теж --- від колхозів без паспортів і до Гулагів.
Тобто якщо гречкосій не читав Устав (короткий курс ВКПб) то ахфіцер/камісар може глибоко проникати у неуставні відносини? Наскільки такі стосунки із смаком чучхе приємніші гречкосію у порівнянні із умовним бурятом/чеченом? Чи "непридатний ВОС капітана" захищає як д"яка кадило?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Тут даунгрейд не суттєвий. Зняв танкер 15-річний - одягнув тілогрійку ватяну. Витягли з підвалу нахалбуду - кинули в барак. Спав на піддоні - став спати на нарах. Ну хіба що окуляри кирзачом підкованим на льоду розчавлять, бо для кайла в руках на руднику вони зайві.
flyman написав:Тобто якщо гречкосій не читав Устав то ахфіцер може глибоко проникати у неуставні відносини? Наскільки такі стосунки приємніші гречкосію у порівнянні із умовним бурятом/чеченом?
Дивні у вас стрибки і питання. Звісно не можна. Мови ніколи не було що можна. І питайте гречкосія, що йому приємніше. Точніше - самі розкажіть. Ну дивні питання-то. Перше недоречне, друге не за адресою.
Краще надайте своє бачення: якщо не за Статутом, то за чим (за якими поняттями) ви вважаєте треба будувати відносини у війську?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Тут даунгрейд не суттєвий. Зняв танкер 15-річний - одягнув тілогрійку ватяну. Витягли з підвалу нахалбуду - кинули в барак. Спав на піддоні - став спати на нарах. Ну хіба що окуляри кирзачом підкованим на льоду розчавлять, бо для кайла в руках на руднику вони зайві.
продовжу твої вологі мрії: младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу
младосиловоєнпєнсам ждунам апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу
Навіщо)) Світ великий. Якщо халамидник-гречкосій не долучиться до захисників і не стане захищати свої кавалірки, то «младовоєнпенсу» взагалі нема чого паритись, він штик в землю встромить і піде по запаху Бандерлога через карпатські хребти. Йому то точно нема чого втрачати)) , якщо халамидника все в бурятах влаштовує)) А кавалірки самі себе через Тису не перенесуть., доведеться в фартушку для бурята варити барана прямо на багатті в підвалі на піддоні
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 09:11, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны
1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет
2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2. 3) Вариант - переговоры. Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой 4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ 5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ? Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? 6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины Николаев, Одесса, Харьков Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории 7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют Россия будет уничтожать украинство на корню История тому доказательство
Так а 8.) варіант чому забув? Типу парагвайський. 9)... До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...
Так випадок коли одним реченням розбита на друзки вся простиня писанини опонента))