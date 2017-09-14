RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 934393449345934693479348>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:22

  Hotab написав:detroytred

заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ


Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.

І тоді для ВСІХ,коли відмінять військовий стан на території України ( та або окремо по областях ) чи скасують Постанови і які Закони залишаться в дії ( не застосунок ).
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17338
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:23

  flyman написав:
  detroytred написав:За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".
https://www.unian.ua/politics/mobilizac ... 19037.html

*право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію*
Ключові слова --- так само))
*Трасса №1* (2010) Південна Корея, комплектація військових підрозділів цілком може стати реальністю.

не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?
так є підсобний робітник - обмеження придатний у вс
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17338
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:30

  Hotab написав:detroytred

заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ


Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.
[quote]

А!!!)))
Тоді - да. Згоден.
Там вказано мабуть (всім) військовозобов'язаним.
З дозволу ТЦК.
За межі області, міста чи як?
Треба буде переглянути якось точні формулювання.

Тоді цікавий момент --- по суті ТЦК може надавати дозвіл на пересування військовозобов'язаному?
detroytred
 
Повідомлень: 29769
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:40

  flyman написав:не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?


Нагадаю: там отакого гречкосія з-за столу від гарячого супечика з нєвєстою посеред вулиці за шкворень і у вантажівку, яка прямує прямо на позицію.
Ніяких питань про влк, місяця навчання.

Ви історію не знаєте чи шо?)))
Хапають офіцерів (хоч діючих, хоч бувших) тільки революційні матроси і сталінські нквд.
Але що тоді роблять вони з гречкосіями, відомо теж --- від колхозів без паспортів і до Гулагів.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29769
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:43

  detroytred написав:
  flyman написав:не нагадаєте, там у кьюаркод заглядали чи ні, і якщо "не той ВОС" то казали: "нам підполковник коврово-запчастинних військ не потрібний"?


Нагадаю: там отакого гречкосія з-за столу від гарячого супечика за шкворень і у вантажівку, яка прямує прямо на позицію.
Ніяких питань про влк, місяця навчання.

Ви історію не знаєте чи шо?)))
Хапають офіцерів (хоч діючих, хоч бувших) тільки революційні матроси і сталінські нквд.
Але що тоді роблять вони з гречкосіям, відомо теж --- від колхозів без паспортів і до Гулагів.

Тобто якщо гречкосій не читав Устав (короткий курс ВКПб) то ахфіцер/камісар може глибоко проникати у неуставні відносини? Наскільки такі стосунки із смаком чучхе приємніші гречкосію у порівнянні із умовним бурятом/чеченом? Чи "непридатний ВОС капітана" захищає як д"яка кадило?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35892
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:46

detroytred


і до Гулагів.


Тут даунгрейд не суттєвий.
Зняв танкер 15-річний - одягнув тілогрійку ватяну.
Витягли з підвалу нахалбуду - кинули в барак.
Спав на піддоні - став спати на нарах.
Ну хіба що окуляри кирзачом підкованим на льоду розчавлять, бо для кайла в руках на руднику вони зайві.
Hotab
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:53

  flyman написав:Тобто якщо гречкосій не читав Устав то ахфіцер може глибоко проникати у неуставні відносини? Наскільки такі стосунки приємніші гречкосію у порівнянні із умовним бурятом/чеченом?

Дивні у вас стрибки і питання.
Звісно не можна. Мови ніколи не було що можна.
І питайте гречкосія, що йому приємніше. Точніше - самі розкажіть. Ну дивні питання-то.
Перше недоречне, друге не за адресою.

Краще надайте своє бачення: якщо не за Статутом, то за чим (за якими поняттями) ви вважаєте треба будувати відносини у війську?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29769
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:59

  Hotab написав:detroytred


і до Гулагів.


Тут даунгрейд не суттєвий.
Зняв танкер 15-річний - одягнув тілогрійку ватяну.
Витягли з підвалу нахалбуду - кинули в барак.
Спав на піддоні - став спати на нарах.
Ну хіба що окуляри кирзачом підкованим на льоду розчавлять, бо для кайла в руках на руднику вони зайві.

продовжу твої вологі мрії:
младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35892
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:08

flyman

младосиловоєнпєнсам ждунам апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу


Навіщо))
Світ великий. Якщо халамидник-гречкосій не долучиться до захисників і не стане захищати свої кавалірки, то «младовоєнпенсу» взагалі нема чого паритись, він штик в землю встромить і піде по запаху Бандерлога через карпатські хребти. Йому то точно нема чого втрачати)) , якщо халамидника все в бурятах влаштовує)) А кавалірки самі себе через Тису не перенесуть., доведеться в фартушку для бурята варити барана прямо на багатті в підвалі на піддоні :D
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 09:11, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:09

  detroytred написав:
  pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет

2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
3) Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ?
6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории
7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство

Так а 8.) варіант чому забув?
Типу парагвайський.
9)...
До того ж кого там вивільняти на окупованих територіях? Там всіх проукраїнських і непрорашенських за роки окупації повинно було, як ти описав, знищено та в Сибір відправлено...

Так випадок коли одним реченням розбита на друзки вся простиня писанини опонента))
Letusrock
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 934393449345934693479348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12499)
06.08.2024 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.