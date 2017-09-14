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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93449345934693479348>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:detroytred
заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ
Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом.
Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.

тобто рабство/кріпацтво відновили, воно просто по іншому називається?
А подачу повітря у легені теж можуть обмежити? Питаю щоб встиг приготуватись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:12

  flyman написав:продовжу твої вологі мрії:
младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу


Ви збились з вектору розмови, який самі ж і задали. Про хапають і примушують.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:15

  detroytred написав:
  flyman написав:продовжу твої вологі мрії:
младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу


Ви збились з вектору розмови, який самі ж і задали. Про хапають і примушують.

не ми, а хотаб перекинув латентний вектор: младовоєнпєнсам ждунам одні профіти від ждуння немачухи, тепер чітко видно їх мотивація
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:18

  sens написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было... ;)

Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде. Женщины медики вообще без возраста подпадают под невыезд. Гос.служащие подпадают независимо от пола и возраста.

Трохи оффтоп - з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій, ви ж розумієте що в суд можна йти лише з доказовою базою або наприклад лише для того щоб відкритим провадженням призупинити окремі дії. Не хочу брати на себе " шапку Мономаха" якщо буду стверджувати що є один суд який існує фізично проте немає практичної діяльності з точки зору звичайного громадянина який проживає в Україні

Вы настолько внимательно читали, что уверенны что я не будучи адвокатом буду защищать права Хантера, который, с его слов, беженец в ЕС, что значит юридически что ближайшие 5 лет он не имеет права возврата в Украину, как и свободного передвижения по ЕС. И вот резонно, что человек с ограничениями довольно такими серьезными даже в дем.мире, на форуме ежедневно переживает за 24 статью Конституции Украины :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:19

Letusrock


Так випадок коли одним реченням розбита на друзки вся простиня писанини опонента))


Тільки в твоїх вологих мріях.
1. Навіть після повної окупації З.України кацапами викорінення українства тривало десяток другий років.
2. А зараз ще війна триває, навіщо вмикати репресивну машину на повну , лякаючи потенційних окупованих в майбутньому .
Хоча там щодня постійно випилюють і зараз. Просто у тебе голова в закарпатському піску, ти не цікавишся.
Ні, можливість вижити є завжди,
Хтось скаже «я принципово не переходив на державну мову (хоча в селі південної України з дитинства нею спілкувався) , і чекав вас.. І податки державі Україна я не платив , «війну не фінансував».
Хтось скаже «я військових називав цмудильниками бюджетну, зневажав.. я також вас чекав, я був проти України».

Ні, хто захоче - перефарбуються і виживе точно.


А подачу повітря у легені теж можуть обмежити?


За Карпатами доступ до бази законів і постанов України вже платний?
Чи ви вже румунські і венгерські читаєте?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:23

  pesikot написав:На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет

Як мінінмум один з варіантів закінчення війни є - це коли Успіхи закінчаться/втомляться а диванні турбопатріоти типу песікота відморозяться їх замінити
  pesikot написав:Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ?
а вони зараз де? як можна віддати те що тобі зараз і так де-факто не належить
  pesikot написав:7) Вариант
ти забув про:
парагвайський варіант (ким бачиш себе в ньому?)
корейський
фінський
грузинський
і т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:23

  detroytred написав:, то за чим (за якими поняттями) ви вважаєте треба будувати відносини у війську?
только по любви
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:, то за чим (за якими поняттями) ви вважаєте треба будувати відносини у війську?
только по любви


Садясь в розовую «чери ку-ку» и отправляясь в ТЦК 😅
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:28

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:продовжу твої вологі мрії:
младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу


Ви збились з вектору розмови, який самі ж і задали. Про хапають і примушують.

не ми, а хотаб перекинув вектор: младовоєнпєнсам ждунам одні профіти від ждуння немачухи, тепер чітко видно їх мотивація

Здоровенькі були))
Хотаб продовжив вектор про хапають і примушують, описавши наслідки для когось.
Ви вектор змінили, ще й наслідки зфантазували.
Яке очікування в Хотаба, який з ворогом безпосередньо боровся...
Або в мене, коли всі родичі зайняті наразі тим же... Да і бачення на оркостан маю відповідне.

Повторюю: вигадуєте, то підстави наводьте. А не просто -- ждуть, бо буде жирніше. Чи ви з себе тупо прямо переносите на інших без врахування нюансів? Ще й стверджуєте про якусь чіткість видимості.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:45

В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Z-каналы начали публиковать фото и видео с пробитыми гвоздями мобильными телефонами военнослужащих

Новый закон налагает запрет на мобильную связь и интернет, а также на размещение информации о себе и своем месте службы. За нарушение военных могут отправить на гауптвахту на 10 суток без решения военного суда.
vitaliiangel
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  #<1 ... 93449345934693479348>
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