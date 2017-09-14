Hotab написав:detroytred заборону виїзду за кордон М18-60 введено КМУ Право КМУ ввести обмеження і як саме це зробити, надано законом про мобілізацію. Законом. Саме там про обмеження вибору місця проживання і обмеження пересування.
тобто рабство/кріпацтво відновили, воно просто по іншому називається? А подачу повітря у легені теж можуть обмежити? Питаю щоб встиг приготуватись
_hunter написав:Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было...
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде. Женщины медики вообще без возраста подпадают под невыезд. Гос.служащие подпадают независимо от пола и возраста.
Трохи оффтоп - з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій, ви ж розумієте що в суд можна йти лише з доказовою базою або наприклад лише для того щоб відкритим провадженням призупинити окремі дії. Не хочу брати на себе " шапку Мономаха" якщо буду стверджувати що є один суд який існує фізично проте немає практичної діяльності з точки зору звичайного громадянина який проживає в Україні
Вы настолько внимательно читали, что уверенны что я не будучи адвокатом буду защищать права Хантера, который, с его слов, беженец в ЕС, что значит юридически что ближайшие 5 лет он не имеет права возврата в Украину, как и свободного передвижения по ЕС. И вот резонно, что человек с ограничениями довольно такими серьезными даже в дем.мире, на форуме ежедневно переживает за 24 статью Конституции Украины
Так випадок коли одним реченням розбита на друзки вся простиня писанини опонента))
Тільки в твоїх вологих мріях. 1. Навіть після повної окупації З.України кацапами викорінення українства тривало десяток другий років. 2. А зараз ще війна триває, навіщо вмикати репресивну машину на повну , лякаючи потенційних окупованих в майбутньому . Хоча там щодня постійно випилюють і зараз. Просто у тебе голова в закарпатському піску, ти не цікавишся. Ні, можливість вижити є завжди, Хтось скаже «я принципово не переходив на державну мову (хоча в селі південної України з дитинства нею спілкувався) , і чекав вас.. І податки державі Україна я не платив , «війну не фінансував». Хтось скаже «я військових називав цмудильниками бюджетну, зневажав.. я також вас чекав, я був проти України».
Ні, хто захоче - перефарбуються і виживе точно.
А подачу повітря у легені теж можуть обмежити?
За Карпатами доступ до бази законів і постанов України вже платний? Чи ви вже румунські і венгерські читаєте?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:продовжу твої вологі мрії: младосиловоєнпєнсам ждунам, яких обділяла груддю ненька, подвоєний апгрейд бюджетної сісі в рублях і востребування невостребуваного ВОСу
Ви збились з вектору розмови, який самі ж і задали. Про хапають і примушують.
не ми, а хотаб перекинув вектор: младовоєнпєнсам ждунам одні профіти від ждуння немачухи, тепер чітко видно їх мотивація
Здоровенькі були)) Хотаб продовжив вектор про хапають і примушують, описавши наслідки для когось. Ви вектор змінили, ще й наслідки зфантазували. Яке очікування в Хотаба, який з ворогом безпосередньо боровся... Або в мене, коли всі родичі зайняті наразі тим же... Да і бачення на оркостан маю відповідне.
Повторюю: вигадуєте, то підстави наводьте. А не просто -- ждуть, бо буде жирніше. Чи ви з себе тупо прямо переносите на інших без врахування нюансів? Ще й стверджуєте про якусь чіткість видимості.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 09:29, всього редагувалось 1 раз.
В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Z-каналы начали публиковать фото и видео с пробитыми гвоздями мобильными телефонами военнослужащих
Новый закон налагает запрет на мобильную связь и интернет, а также на размещение информации о себе и своем месте службы. За нарушение военных могут отправить на гауптвахту на 10 суток без решения военного суда.