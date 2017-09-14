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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:48
Hotab написав:Letusrock
Так випадок коли одним реченням розбита на друзки вся простиня писанини опонента))
Тільки в твоїх вологих мріях.
1. Навіть після повної окупації З.України кацапами викорінення українства тривало десяток другий років.
2. А зараз ще війна триває, навіщо вмикати репресивну машину на повну , лякаючи потенційних окупованих в майбутньому .
Хоча там щодня постійно випилюють і зараз. Просто у тебе голова в закарпатському піску, ти не цікавишся.
Ні, можливість вижити є завжди,
Хтось скаже «я принципово не переходив на державну мову (хоча в селі південної України з дитинства нею спілкувався) , і чекав вас.. І податки державі Україна я не платив , «війну не фінансував».
Хтось скаже «я військових називав цмудильниками бюджетну, зневажав.. я також вас чекав, я був проти України».
Ні, хто захоче - перефарбуються і виживе точно.
Я ж кажу: треба визначитися. І треба чітко визначити який розклад маємо.
Бо.
З одного боку підставами для рішень лунають --- рфія незабаром посипеться (і п'ють, і деградують, і національні загострення, і китайці їх з'їдять, і пу здохне, і боротьба за владу почнеться, і ресурси скінчуються, і кризи неминучі і т.д. до нескінченності).
Скільки буде втрат від залишення під окупацією (до визволення дипломатичним шляхом)?
Скільки буде втрат від збройного визволення?
Як живемо? По ринковому (коли треба рахувати... відштовхуватися від ЦІНИ питань)?
Чи по ідейному (ми за ціной не постоїм)? Так тоді про який ринок за віконцем мова? Па ваєнному треба... усе...
Нема одного зрозумілого підходу.
Тільки вінегрет.
Да ще й без ключового інградієнту --- ціни.
Ще й відірваність від реалій: влада про визволення до останньої верби, коли фронт сунеться вглиб, а не до кордону; і населення навіть за свою хату не рветься битися, а не те що за останню десь вербу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 сер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:53
detroytred написав:
Нема одного зрозумілого підходу.
Тільки вінегрет.
военные тянут одеяло на себя, политики на себя. Кто победит? Если военные будет сев.корея и крах экономики. Из под палки в центре Европе в 21м веке никто не работает и не воюет, это хотелки людей далеких от реалий. Посему либо побеждает здравый смысл в сиде разумного баланса, либо каждый за себя и военкомы перестают спать по ночам, чтобы не сожгли авто, а в окно не залетел дрон.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:56
stm написав: sens написав: stm написав:
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде. Женщины медики вообще без возраста подпадают под невыезд. Гос.служащие подпадают независимо от пола и возраста.
Трохи оффтоп - з чим в суді ви зможете довести вчинення протиправних дій, ви ж розумієте що в суд можна йти лише з доказовою базою або наприклад лише для того щоб відкритим провадженням призупинити окремі дії. Не хочу брати на себе " шапку Мономаха" якщо буду стверджувати що є один суд який існує фізично проте немає практичної діяльності з точки зору звичайного громадянина який проживає в Україні
Вы настолько внимательно читали, что уверенны что я не будучи адвокатом буду защищать права Хантера, который, с его слов, беженец в ЕС, что значит юридически что ближайшие 5 лет он не имеет права возврата в Украину, как и свободного передвижения по ЕС. И вот резонно, что человек с ограничениями довольно такими серьезными даже в дем.мире, на форуме ежедневно переживает за 24 статью Конституции Украины
Откуда вы 5 лет придумали? - там привязка до Пэрэмогы
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:59
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Нема одного зрозумілого підходу.
Тільки вінегрет.
военные тянут одеяло на себя, политики на себя. Кто победит? Если военные будет сев.корея и крах экономики. Из под палки в центре Европе в 21м веке никто не работает и не воюет, это хотелки людей далеких от реалий. Посему либо побеждает здравый смысл в сиде разумного баланса, либо каждый за себя и военкомы перестают спать по ночам, чтобы не сожгли авто, а в окно не залетел дрон.
Військові поки не тягнуть...
Навіть ознак намірів спроб не виявляють. Навіть ознак. Намірів.
Якщо потягнуть, то витягнуть 100%.
Поки лише дали карт-бланш всл тцк. Хто дав? Да сама ж влада (цивільна).
Ота моя думка зранку - це про те, що влада цивільна може дозволить (закриє очі) дії ще й всл частин, а не тільки тцк.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 сер, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:01
detroytred написав:
Військові поки не тягнуть...
а в бусики людей кто заталкивает?
detroytred написав:
Навіть ознак намірів спроб не виявляють.
та ладно, у меня есть кейсы когда человека брали на улице и из тцк не выпускали, дети несли одежду, еду, мыло и полотенце. Намерение запаковать всех против их воли. Даже с гепатитами. Вопреки правовой системе и Конституции. Что это если не одеяло на себя? Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля и 100% расходной части бюджета пустить на ВСУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 06 сер, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:04
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Військові поки не тягнуть...
а в бусики людей кто заталкивает?
Вище в повідомленні чітко вказав.
Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
Військові, військо поки з політиками навіть трішечки не борються (за ковдру).
Ковдра вся у політиків.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 сер, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:07
detroytred написав:
Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
ни тцк ни зсу не имеет полномочий принимать решений которые явно противоречат Конституции. Это исполнители. Кто заказчик? Вот он и натягивает. Пока что крен в сторону военной диктатуры.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:09
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
ни тцк ни зсу не имеет полномочий принимать решений которые явно противоречат Конституции. Это исполнители. Кто заказчик? Вот он и натягивает. Пока что крен в сторону военной диктатуры.
Хто?
Цивільний і цивільні?
Якось я інакше уявляю воєнну диктатуру.
Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:12
stm написав:
Вы настолько внимательно читали, что уверенны что я не будучи адвокатом буду защищать права Хантера, который, с его слов, беженец в ЕС, что значит юридически что ближайшие 5 лет он не имеет права возврата в Украину, как и свободного передвижения по ЕС. И вот резонно, что человек с ограничениями довольно такими серьезными даже в дем.мире, на форуме ежедневно переживает за 24 статью Конституции Украины
Он в любой момент может отказаться от статуса беженца, и ехать куда душе угодно.
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