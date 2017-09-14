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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:15
detroytred написав:
Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
пока ещё не военная. Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля. на одной чаше весов демократия (политики), на другой принуждение (военные). Какая чаша перевешивает? Важна не фамилия куклы, а кто стоит за ней, на кого она опирается и под чьим влиянием находится.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:20
M-Audio написав:
Он в любой момент может отказаться от статуса беженца, и ехать куда душе угодно.
Ваще агонь решение. Кто ж может запретить быть пофигистом и делать глупости, не думая о возможных последствиях.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:29
Letusrock написав:
А подачу повітря у легені теж можуть обмежити? Питаю щоб встиг приготуватись
Це п'ять!
Куплю космічний скафандр б/у в гарному стані
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34
detroytred написав:
Ота моя думка зранку - це про те, що влада цивільна може дозволить (закриє очі) дії ще й всл частин, а не тільки тцк.
тоді це буде вже хунта. і чим ми будемо відрізнятись від африканських країн де дядьки на джипах з автоматами виловлююсь собі по племенах новобранців
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:39
stm написав: _hunter написав:
Откуда вы 5 лет придумали? - там привязка до Пэрэмогы
Хантер, вас ждёт много открытий. При депортации самый минимум 3 года запрета на въезд во все страны ЕС
Остапа понесло (с)
Депортацию вы откуда нафантазировали? 🤔
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:40
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
пока ещё не военная. Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля. на одной чаше весов демократия (политики), на другой принуждение (военные). Какая чаша перевешивает? Важна не фамилия куклы, а кто стоит за ней, на кого она опирается и под чьим влиянием находится.
Так хто ж це заперечує?
Ще раз -- поки навіть ознак того, що отими, хто вирішує-диктує-дьоргає за нитки, можуть бути або стати військові, не видно.
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