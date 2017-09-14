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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93459346934793489349>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:01

  detroytred написав:Військові поки не тягнуть...
а в бусики людей кто заталкивает?
  detroytred написав:Навіть ознак намірів спроб не виявляють.
та ладно, у меня есть кейсы когда человека брали на улице и из тцк не выпускали, дети несли одежду, еду, мыло и полотенце. Намерение запаковать всех против их воли. Даже с гепатитами. Вопреки правовой системе и Конституции. Что это если не одеяло на себя? Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля и 100% расходной части бюджета пустить на ВСУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:03

Хантер, вас ждёт много открытий. При депортации самый минимум 3 года запрета на въезд во все страны ЕС и при подаче на визы в развитом мире есть вопрос "были ли депортации или отказы в визах в вашей жизни". Бесстрашие похвально. Человек не имеющий гражданства другой страны, не знающий какие ограничения накладывают разные виды виз, не думающий о своём же будущем меня впечатляет, Вы очень умны.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:04

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Військові поки не тягнуть...
а в бусики людей кто заталкивает?

Вище в повідомленні чітко вказав.

Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
Військові, військо поки з політиками навіть трішечки не борються (за ковдру).
Ковдра вся у політиків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:07

  detroytred написав:Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
ни тцк ни зсу не имеет полномочий принимать решений которые явно противоречат Конституции. Это исполнители. Кто заказчик? Вот он и натягивает. Пока что крен в сторону военной диктатуры.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:09

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Не треба тцк натягувати на всіх всл, на все військо. Поки це не так.
ни тцк ни зсу не имеет полномочий принимать решений которые явно противоречат Конституции. Это исполнители. Кто заказчик? Вот он и натягивает. Пока что крен в сторону военной диктатуры.

Хто?
Цивільний і цивільні?

Якось я інакше уявляю воєнну диктатуру.
Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:12

  stm написав:Вы настолько внимательно читали, что уверенны что я не будучи адвокатом буду защищать права Хантера, который, с его слов, беженец в ЕС, что значит юридически что ближайшие 5 лет он не имеет права возврата в Украину, как и свободного передвижения по ЕС. И вот резонно, что человек с ограничениями довольно такими серьезными даже в дем.мире, на форуме ежедневно переживает за 24 статью Конституции Украины :)

Он в любой момент может отказаться от статуса беженца, и ехать куда душе угодно.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:15

  detroytred написав:Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
пока ещё не военная. Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля. на одной чаше весов демократия (политики), на другой принуждение (военные). Какая чаша перевешивает? Важна не фамилия куклы, а кто стоит за ней, на кого она опирается и под чьим влиянием находится.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:20

  M-Audio написав:Он в любой момент может отказаться от статуса беженца, и ехать куда душе угодно.

Ваще агонь решение. Кто ж может запретить быть пофигистом и делать глупости, не думая о возможных последствиях.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ота моя думка зранку - це про те, що влада цивільна може дозволить (закриє очі) дії ще й всл частин, а не тільки тцк.

тоді це буде вже хунта. і чим ми будемо відрізнятись від африканських країн де дядьки на джипах з автоматами виловлююсь собі по племенах новобранців
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stm
Депортацию вы откуда нафантазировали? 🤔
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