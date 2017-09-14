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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9346934793489349>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:40

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якщо військові лише виконавці, то це аж ніяк не саме воєнна диктатура.
пока ещё не военная. Осталась какая то малость поставить чёрных полковников у руля. на одной чаше весов демократия (политики), на другой принуждение (военные). Какая чаша перевешивает? Важна не фамилия куклы, а кто стоит за ней, на кого она опирается и под чьим влиянием находится.

Так хто ж це заперечує?

Ще раз -- поки навіть ознак того, що отими, хто вирішує-диктує-дьоргає за нитки, можуть бути або стати військові, не видно.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:48

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Ота моя думка зранку - це про те, що влада цивільна може дозволить (закриє очі) дії ще й всл частин, а не тільки тцк.

тоді це буде вже хунта. і чим ми будемо відрізнятись від африканських країн де дядьки на джипах з автоматами виловлююсь собі по племенах новобранців

Хунта - це коли влада у самих військових.
А коли цтїивільна влада так і продовжує використовувати військо, військових в якості інструменту (як це і повинно бути), то це не хунта.

Це використання всл (інструменту) не за призначенням)))

В продовженні війни негативом є ключовий момент --- примус буде зростати...
Впритул, що щоб перемогти дракона, прийдеться самим ставати їм.
І теоретично (тобто шанс все ж таки є) навіть маленький совдеп може перемогти великий... якщо сплатить більшу ціну. Хоча це буде вже трагікомедія якась.

Але.
Чому орки пішли війною?
Поки не буде реальної (відвертої) відповіді на це питання, буде тільки пропаганда та другорядні причини, то не буде відповідей на всі інші. Рішення не буде.
Ну звісно поки оркостан не переможемо.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:59

  pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"

Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый

Можна підтвердження цих слів в 2022 і 2023 роках?
А якщо війна закінчиться в 2024 то що буде? Я навіть знаю що: pesikot скаже що війна не закінчилась, закінчились бойові дії. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:06

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"

Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый

Можна підтвердження цих слів в 2022 і 2023 роках?
А якщо війна закінчиться в 2024 то що буде? Я навіть знаю що: pesikot скаже що війна не закінчилась, закінчились бойові дії. :D :D

Там самий прикол, що про те, як він бачить закінчення війни, він так і не написав.
Писав, як не треба її закінчувати. І то не всі варіанти перелічив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:06

  detroytred написав:Чому орки пішли війною?
я думал тут уже всё понятно
1. Слабые президенты США, нулевая реакция на Крым, предсказуемо недостаточная военная помощь в 2022-2024
2. Коррупционно-олигархическая модель беззащитная от внешних угроз. Мотивации защищать коррупционеров как то не очень.
3. Нас не приняли ни в НАТО ни в ЕС чем дали путину сигнал, забирай если хочешь, бо нам нинадо.
4. Усиление влияния Китая на рф и сателлитов, война разрушает внешнеэкономические связи рф и влияние Китая растёт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 11:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:08

❗️Українська армія під Торецьком не була готова до бойових дій і здала позиції за лічені дні, – New York Times

Мова йде про 41-у механізовану бригаду ЗСУ, яку перекинули в район Торецька з Часового Яру прямо перед наступом ЗС рф.

Видання пише, що до втечі ЗСУ також призвели як незнання місцевості перекинутими військовими, так і «повільні та безглузді накази» командування.

https://www.nytimes.com/2024/08/06/worl ... retsk.html
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 06 сер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Сьогодні до держбюджету надійшов грант від США обсягом 3,9 млрд доларів."
Беру свої слова навзад. Ще дають, працюйте брати актори!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Чому орки пішли війною?
я думал тут уже всё понятно
1. слабые президенты США, нулевая реаация на Крым, предсказуемо недостаточная военная помощь в 2022-2024
2. коррупционно-олигархическая модель беззащитная от внешних угроз. Мотивации защищать коррупционеров как то не очень.
3. Нас не приняли ни в НАТО ни в ЕС чем дали путину сигнал, забирай если хочешь, бо нам нинадо.

Так.
Це друга частина відповіді.
Про неї вказав Джонсон.

А на першу вказав Порошенко у 2014.
Європейський вибір українського народу. (На який Україна та український народ безумовно має повне право. Але від цього реакція агресивного сусіда аж ніяк не може змінитися).

Чому Китай воював в Кореє...
Не за територію Кореї, не за мову, не за ...
А чому?
Навіть отой бідний слабкий відсталий на той час Китай поліз воювати з 50-тьма (чи скількома там країнами)?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Хунта - це коли влада у самих військових.
А коли цтїивільна влада так і продовжує використовувати військо, військових в якості інструменту (як це і повинно бути), то це не хунта.

згоден з формулюванням.
Але цивільним від цього не легше. Щоб продовжувати війну потрібно збільшувати примус, погіршувати життя цивільного, ще скільки років, може 5, 10, 50...
От в плані свобод чи нам зараз заздрять білоруські чоловіки чи сирійські? питання риторичне.
Пропонується стати драконом, воювати десятиліттями, повбивати десятки тисяч людей, щоб що...
Нагадує анекдот як бізнесмен на безлюдному острові спілкується з туземцем який лежить на пляжі що "потрібно пахати 24/7, заробити грошей щоб могти собі дозволити лежати на пляжі і нічого не робити"))
Невже хтось вважає що в день Х дракон скаже "все - ми перемогли, від завтра вертаємось до демократії"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48

  Xenon написав:
❗️Українська армія під Торецьком не була готова до бойових дій і здала позиції за лічені дні, – New York Times

Мова йде про 41-у механізовану бригаду ЗСУ, яку перекинули в район Торецька з Часового Яру прямо перед наступом ЗС рф.
Видання пише, що до втечі ЗСУ також призвели як незнання місцевості перекинутими військовими, так і «повільні та безглузді накази» командування.
https://www.nytimes.com/2024/08/06/worl ... retsk.html

і це бригада з якої військові проходити підготовку на полігонах НАТО.
Можна уявити потужність бригад що зараз створюються на папері без зброї з примусовозапакованих "добровольців".
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