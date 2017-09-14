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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48
stm написав: M-Audio написав:
Он в любой момент может отказаться от статуса беженца, и ехать куда душе угодно.
Ваще агонь решение. Кто ж может запретить быть пофигистом и делать глупости, не думая о возможных последствиях.
Как кто? Государство. Вот украинец сейчас имеет, например, возможность отказаться от украинского гражданства и уехать? С точки зрения государства это глупость, вот и нельзя. А в описанном случае человек может сам решать, делать ему глупости или нет. Разницу видите?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:16
Letusrock написав: detroytred написав:
Хунта - це коли влада у самих військових.
А коли цтїивільна влада так і продовжує використовувати військо, військових в якості інструменту (як це і повинно бути), то це не хунта.
згоден з формулюванням.
Але цивільним від цього не легше. Щоб продовжувати війну потрібно збільшувати примус, погіршувати життя цивільного, ще скільки років, може 5, 10, 50...
От в плані свобод чи нам зараз заздрять білоруські чоловіки чи сирійські? питання риторичне.
Пропонується стати драконом, воювати десятиліттями, повбивати десятки тисяч людей, щоб що...
Нагадує анекдот як бізнесмен на безлюдному острові спілкується з туземцем який лежить на пляжі що "потрібно пахати 24/7, заробити грошей щоб могти собі дозволити лежати на пляжі і нічого не робити"))
Невже хтось вважає що в день Х дракон скаже "все - ми перемогли, від завтра вертаємось до демократії"
Ситуація ще гірше.
Бо не пропонується стати драконом і отримати шанс спробувати перемогти.
І не пропонується стати вільним ельфом і отримати шанс спробувати перемогти.
Пропонується валіком, між крапельками, якось пропітляти ..., але невідвортньо збільшуючи примус.
Як ото хвіст рубають частинами.
Дискусія Песікота з Унікдімою.
Обидва хочуть перемоги.
Але Песікіт не хоче визнати, що перемога йде обруч з прострілом колінок... В одному пакеті.
Але непохитно безальтернативно за перемогу.
До того ж мало просто забажати, оті моделі хоч дракона, хоч ельфа ще реалізувати треба.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:20
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Чому орки пішли війною?
я думал тут уже всё понятно
1. Слабые президенты США, нулевая реакция на Крым, предсказуемо недостаточная военная помощь в 2022-2024
2. Коррупционно-олигархическая модель беззащитная от внешних угроз. Мотивации защищать коррупционеров как то не очень.
3. Нас не приняли ни в НАТО ни в ЕС чем дали путину сигнал, забирай если хочешь, бо нам нинадо.
4. Усиление влияния Китая на рф и сателлитов, война разрушает внешнеэкономические связи рф и влияние Китая растёт.
Це все -- фактори, що сприяли війні, або точніше, не зробили війну неможливою. А причина значно простіше. Російському режиму після 20-х років загрожувала смертельна небезбека втрати або сильного послаблення влади. Не тому, що хтось там би повстав, а природнім шляхом. Щоб уникнути цього, потрібні були зміни внутрішнього устрою. Це ж очевидно, що "генеральним планом" вторгнення в Україну був захват влади в Києві за тиждень-другий, а потім створення якоїсь союзної держави із Путіним на чолі. Всі ці ігри з "обнулєнієм" конституції -- це був запасний план, але й для нього треба було ввести країну у стан потрясіння і небезпеки, що добре досягалося війною. Відвернути такий розвиток події могло тільки усвідомлення реальних шансів поразки. Не як зараз, бо недосягнення російської мети для України це перемога, але це не поразка для Росії. Але нажаль рішення мудрого наріду тільки укріпило російських очільників в думці, що їхні плани цілком здійснені.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:28
M-Audio написав:
Російському режиму після 20-х років загрожувала смертельна небезбека втрати або сильного послаблення влади.
ваша фраза надумана. Никакой угрозы власти путина там нет и близко, у Навального было несколько % поддержки и то локально в 3х городах. а перечисленные мной причины измеримы и осязаемы. Нас с 2014 не приняли ни в ЕС ни в НАТО. Одного этого достаточно для вторжения, чтобы показать своему лохократу "слабость Запада и силу русского оружия". Крым-2 если хотите.
пока не устранить первые 2 фактора война не закончится. Про нато можно забыть лет на 10-20 до смены режима путина.
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3
Додано: Вів 06 сер, 2024 12:32
⚡️ На початку літа Україна могла знищити десятки російських бомбардувальників Су-34 на авіабазі в "Мальшево", але США не дозволили цього зробити, — Forbes
ㅤ
❗️Україна готувала завдати удару по путіну та міністру оборони рф, але США переконали цього не робити, — ЗМІ
Операція мала бути проведена у день ВМФ рф, коли на параді в Петербурзі виступав путін. Але все зірвалося, бо перед цим російський міністр оборони дзвонив главі Пентагону Остіну, щоб той переконав Україну відмовитись від своїх планів.
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Что это за война
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:34
Letusrock написав:
Але цивільним від цього не легше. Щоб продовжувати війну потрібно збільшувати примус, погіршувати життя цивільного, ще скільки років, може 5, 10, 50...
От в плані свобод чи нам зараз заздрять білоруські чоловіки чи сирійські? питання риторичне.
Пропонується стати драконом, воювати десятиліттями, повбивати десятки тисяч людей, щоб що...
Нагадує анекдот як бізнесмен на безлюдному острові спілкується з туземцем який лежить на пляжі що "потрібно пахати 24/7, заробити грошей щоб могти собі дозволити лежати на пляжі і нічого не робити"))
Невже хтось вважає що в день Х дракон скаже "все - ми перемогли, від завтра вертаємось до демократії"
Цілком згідний.
2,5 років війни (+ більш-менш стабільний фронт) достатньо щоб визначити хто що може і хто на що здатний.
Якихось кардинальних змін в протистоянні не проглядається. Ось навіть у pesikotа рік за роком один і той самий прогноз.
Подальша війна - це просто смерть і горе людей(з двох сторін).
Насправді це вже усі розуміють(навіть путін).
Проблема тільки одна-єдина - території. Логічно, що путін захопив територію і не схоче її віддавати. Зеленський також не хоче ввійти в історію як президент який втратив території. Українське суспільство також не шибко готове до втрати території, типу "навіщо ж воювали?".
Тому зараз обговорювати якби нічого. Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти) або прилетить чорний лебідь.
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