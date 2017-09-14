Ніякі не побоювання (надати дозвіл на далекобійні удари), а звичайний торг:
Американські офіційні особи заявили, що Росія розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по території Росії, відзначає ISW. https://suspilne.media/805885-plani-kre ... iranu-isw/
Розмінною монетою...
Мати монету для розміну або не мати --- є різниця. Хто ж буде за втрату такої монети-то? Її (таку монету) і не віддадуть (не здадуть), і не обісцінять (тобто швидка наша перемога). Це жжжжжпа. Просто повна жжжжжпа.
*Зазначається, що, вочевидь, Кремль планував передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені, але дипломатичний тиск змусив його відмовитися від цього кроку.* Дипломатичний тиск -- бу-га-га. Звичайний торг.
Letusrock написав:Але цивільним від цього не легше. Щоб продовжувати війну потрібно збільшувати примус, погіршувати життя цивільного, ще скільки років, може 5, 10, 50... От в плані свобод чи нам зараз заздрять білоруські чоловіки чи сирійські? питання риторичне. Пропонується стати драконом, воювати десятиліттями, повбивати десятки тисяч людей, щоб що... Нагадує анекдот як бізнесмен на безлюдному острові спілкується з туземцем який лежить на пляжі що "потрібно пахати 24/7, заробити грошей щоб могти собі дозволити лежати на пляжі і нічого не робити")) Невже хтось вважає що в день Х дракон скаже "все - ми перемогли, від завтра вертаємось до демократії"
Цілком згідний. 2,5 років війни (+ більш-менш стабільний фронт) достатньо щоб визначити хто що може і хто на що здатний. Якихось кардинальних змін в протистоянні не проглядається. Ось навіть у pesikotа рік за роком один і той самий прогноз. Подальша війна - це просто смерть і горе людей(з двох сторін). Насправді це вже усі розуміють(навіть путін). Проблема тільки одна-єдина - території. Логічно, що путін захопив територію і не схоче її віддавати. Зеленський також не хоче ввійти в історію як президент який втратив території. Українське суспільство також не шибко готове до втрати території, типу "навіщо ж воювали?". Тому зараз обговорювати якби нічого. Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти) або прилетить чорний лебідь.
ні, ми дозріємо до того, що Раша зрозуміє що їй вже час домовлятися, доки до них не прилеьтів чорний лебідь. ніякого визнання окупованих територій не буде. буде фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими.
ще парочка агітаторів за перемовини за БУДЬ-ЯКУ ціну, й це типу Україна не хоче, а Раша вже готова. не перекручуйте - реальних перемовин, навіть фіксації як є, не хоче Раша...
stm написав:Отказаться от любого гражданства можно имея гражданство другое.
Это по типу "нет ножек -- нет варенья"? "Любое другое гражданство" немножко невозможно получить, если нет возможности даже доехать до этой страны.
Беженство - это процедура защиты, которая долго идёт и имеет ряд ограничений для персоны начавшей эту процедуру, забивая на ограничения можно получить отказ и получить приписание покинуть страну в короткие сроки.
Вы читаете, что я писал? От беженства можно оказаться добровольно, и добровольно покинуть страну, если соблюдение ограничений не стоят предполагаемого результата, а не демонстративно нарушать условия и жаловаться о последствиях. Или же пройти путь до конца, если стоит. Но это решать человеку самому. Сравнивать это с гражданством Украины сейчас -- просто глупо.
detroytred написав:Ніякі не побоювання (надати дозвіл на далекобійні удари), а звичайний торг:
Американські офіційні особи заявили, що Росія розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по території Росії, відзначає ISW. https://suspilne.media/805885-plani-kre ... iranu-isw/
Розмінною монетою...
Мати монету для розміну або не мати --- є різниця. Хто ж буде за втрату такої монети-то? Її (таку монету) і не віддадуть (не здадуть), і не обісцінять (тобто швидка наша перемога). Це жжжжжпа. Просто повна жжжжжпа.
*Зазначається, що, вочевидь, Кремль планував передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені, але дипломатичний тиск змусив його відмовитися від цього кроку.* Дипломатичний тиск -- бу-га-га. Звичайний торг.
якщо сухопутній "шовковий шлях" перекрито, то морський "шовковий шлях" блокувати кому наступати на мозоль: США чи Китаю з ЄС? Якесь дивний шантаж "назло США відморожу Суец"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ніякі не побоювання (надати дозвіл на далекобійні удари), а звичайний торг:
Американські офіційні особи заявили, що Росія розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по території Росії, відзначає ISW. https://suspilne.media/805885-plani-kre ... iranu-isw/
Розмінною монетою...
Мати монету для розміну або не мати --- є різниця. Хто ж буде за втрату такої монети-то? Її (таку монету) і не віддадуть (не здадуть), і не обісцінять (тобто швидка наша перемога). Це жжжжжпа. Просто повна жжжжжпа.
*Зазначається, що, вочевидь, Кремль планував передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені, але дипломатичний тиск змусив його відмовитися від цього кроку.* Дипломатичний тиск -- бу-га-га. Звичайний торг.
удивляюсь, шо до сих пор ничего маленького и незаметного для радаров не пролетело на какую-то базу атомных ПЛ СеверногоФлота с превентивной передачей привета друзьям-хуситам. С новых территории НАТО всьо в зоне досягаемости даже большинства дронов. И всякие "Оленьи" - вообще как в тире.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ні, ми дозріємо до того, що Раша зрозуміє що їй вже час домовлятися, доки до них не прилеьтів чорний лебідь. ніякого визнання окупованих територій не буде. буде фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими.
ваша думка цілком зрозуміла. Але скажіть сьогодні Раша ближче до усвідомлення (що пора завершувати) ніж була весною 2023 наприклад, чи навпаки вони вони ближче до розуміння що все ж таки зможуть дотиснути? За півтора року загинуло дуже багато людей, і гине далі. Цей втрачений час та життя наших людей наблизили якось рф до розуміння свого програшу чи навпаки?
Shaman написав:ніякого визнання окупованих територій не буде
про це ніхто й не говорить
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 06 сер, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ніякі не побоювання (надати дозвіл на далекобійні удари), а звичайний торг:
Американські офіційні особи заявили, що Росія розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по території Росії, відзначає ISW. https://suspilne.media/805885-plani-kre ... iranu-isw/
Розмінною монетою...
Мати монету для розміну або не мати --- є різниця. Хто ж буде за втрату такої монети-то? Її (таку монету) і не віддадуть (не здадуть), і не обісцінять (тобто швидка наша перемога). Це жжжжжпа. Просто повна жжжжжпа.
*Зазначається, що, вочевидь, Кремль планував передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені, але дипломатичний тиск змусив його відмовитися від цього кроку.* Дипломатичний тиск -- бу-га-га. Звичайний торг.
якщо сухопутній "шовковий шлях" перекрито, то морський "шовковий шлях" блокувати кому наступати на мозоль: США чи Китаю з ЄС? Якесь дивний шантаж "назло США відморожу Суец"
но для этого Штаты-Израиль должны там потопить несколько китайских судов, подбросив обломки используемых хуситами иранско-росийских ракет или дронов
*ТЦК не надав суду жодних доказів вручення громадянину повістки про виклик до ТЦК. Також суд зауважив, що сама по собі постанова ТЦК про накладення штрафу, якщо вона не містить обґрунтування і доказів, не дає підстав для висновку про вчинення позивачем адміністративного правопорушення. Отже, суд задовольнив позов громадянина про скасування постанови ТЦК щодо накладення на нього штрафу.* https://varta1.com.ua/news/u-kiievi-sud ... 84024.html
Фактично отаке рішення даного суду да ще й в Києві (столиці) чітко вказало, що законослухняний громадянин, який згідно Закону побіг виконувати новий Закон, ---- ЛОХ. Треба було по старому Закону очікувати оповіщення. ___________________________________ Хоча обгрунтування суду --- ну це ж чиста брехня (підміна предмету!!!!). Суд посилається на *зобов`язані прибувати за викликом ТЦК для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік* (в законі «Про військовий обов`язок і військову службу»). А предметом є обов'язок по ОНОВЛЕННЮ даних (що в старому законі про мобілізацію - протягом 7 днів після зміни цих даних; що в новому Законі - про 60 днів). ___________________________________ Ще жаль за п. Холяву... він так очікував оте 10.07.24.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.