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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93499350935193529353>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:15

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Цілком згідний.
2,5 років війни (+ більш-менш стабільний фронт) достатньо щоб визначити хто що може і хто на що здатний.
Якихось кардинальних змін в протистоянні не проглядається. Ось навіть у pesikotа рік за роком один і той самий прогноз. :D
Подальша війна - це просто смерть і горе людей(з двох сторін).
Насправді це вже усі розуміють(навіть путін).
Проблема тільки одна-єдина - території. Логічно, що путін захопив територію і не схоче її віддавати. Зеленський також не хоче ввійти в історію як президент який втратив території. Українське суспільство також не шибко готове до втрати території, типу "навіщо ж воювали?".
Тому зараз обговорювати якби нічого. Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти) або прилетить чорний лебідь.

ніякого визнання окупованих територій не буде. буде фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими.

Ви як завжди перекручуєте і брешете. Де я вжив слово "визнання"?

"фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими." = "втрата територій"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:15

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ні, ми дозріємо до того, що Раша зрозуміє що їй вже час домовлятися, доки до них не прилеьтів чорний лебідь. ніякого визнання окупованих територій не буде. буде фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими.

ваша думка цілком зрозуміла.
Але скажіть сьогодні Раша ближче до усвідомлення (що пора завершувати) ніж була весною 2023 наприклад, чи навпаки вони вони ближче до розуміння що все ж таки зможуть дотиснути?
За півтора року загинуло дуже багато людей, і гине далі. Цей втрачений час та життя наших людей наблизили якось рф до розуміння свого програшу чи навпаки?

що відбувається в хворому світі фантазій путіна - це відомо лише його близькому колу. але й їх вимоги можуть бути лише блефом, щоб дотиснути до перемовин.

ми воюємо й люди гинуть, щоб стримати цю навалу, а не щоб щось довести схибленому диктатору. об'єктивно ситуація в Раші погіршується. мтлб вже немає, танки скінчаться наступного року. що там з чорноморським флотом? навіть м'ясо вже щось розуміє, й скоро такого темпу мобілізації вже не буде, як вони зараз кладуть людей у своїх штурмах. от чого я не розумію, так от мотивації цих смертників - але йдуть, вмирають...

якщо щось зроблять з КАБами, а точніше з авіацією - й їх наступ відразу закінчиться
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:23

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Цілком згідний.
2,5 років війни (+ більш-менш стабільний фронт) достатньо щоб визначити хто що може і хто на що здатний.
Якихось кардинальних змін в протистоянні не проглядається. Ось навіть у pesikotа рік за роком один і той самий прогноз. :D
Подальша війна - це просто смерть і горе людей(з двох сторін).
Насправді це вже усі розуміють(навіть путін).
Проблема тільки одна-єдина - території. Логічно, що путін захопив територію і не схоче її віддавати. Зеленський також не хоче ввійти в історію як президент який втратив території. Українське суспільство також не шибко готове до втрати території, типу "навіщо ж воювали?".
Тому зараз обговорювати якби нічого. Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти) або прилетить чорний лебідь.

ніякого визнання окупованих територій не буде. буде фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими.

Ви як завжди перекручуєте і брешете. Де я вжив слово "визнання"?

"фіксація ситуації, як є, без визнання територій, так й будуть вважатися окупованими." = "втрата територій"

"як завжди перекручуєте і брешете" - оце чиста брехня, ви це не аргументуєте, бо цього немає. але демагогічний прийом непоганий ;)

а якщо кажемо про втрату територій, як ви оце конкретизували зараз, - то на такий варіант й населення вже не буде активно заперечувати, та й Зеленський вже щось таке каже. тому не треба казати - "Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"" - це вигадка. зараз актуальне одне питання - гарантії безпеки - як його вирішать, то інше справа техніки.

а перемир'я без гарантій - це просто виграти зараз трохи часу, але тоді при наступному нападі ми програємо гарантовано...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але скажіть сьогодні Раша ближче до усвідомлення (що пора завершувати) ніж була весною 2023 наприклад, чи навпаки вони вони ближче до розуміння що все ж таки зможуть дотиснути?

Звісно. Москалі усвідомили тільки в 2024, що гроші закінчуються, тому вони не можуть воювати вічно і пора завершувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:31

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Але скажіть сьогодні Раша ближче до усвідомлення (що пора завершувати) ніж була весною 2023 наприклад, чи навпаки вони вони ближче до розуміння що все ж таки зможуть дотиснути?

Звісно. Москалі усвідомили тільки в 2024, що гроші закінчуються, тому вони не можуть воювати вічно і пора завершувати.
на жаль, то ілюзія.
Вони явно вважать, що вони "мыєщьонєьначіналі".
А царь не повернувший "матьгарадофрускіх" - буде проклят всіма наступними поколіннями расєян
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:34

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Але скажіть сьогодні Раша ближче до усвідомлення (що пора завершувати) ніж була весною 2023 наприклад, чи навпаки вони вони ближче до розуміння що все ж таки зможуть дотиснути?

Звісно. Москалі усвідомили тільки в 2024, що гроші закінчуються, тому вони не можуть воювати вічно і пора завершувати.
на жаль, то ілюзія.
Вони явно вважать, що вони "мыєщьонєьначіналі"

ви там з Деніко-Шаманом-Юкраініано-флером домовтеся про спільну методичку, бо в одного РФ на вечір розпадеться, в іншого що переживе кінець світу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:35

  Shaman написав:а перемир'я без гарантій - це просто виграти зараз трохи часу, але тоді при наступному нападі ми програємо гарантовано...

Просто (?) виграти трохи (?) часу?
Гарантовано програємо?

На це треба мати вагомі аргументи.
Бо просто є не просто --- а збереження великої кількості життів та зменшення руйнувань.
До наступного нападу в нас теж є час готуватися.
І що там буде через час з рфією теж ще питання.
____________________
Хоча безумовно ви все вірно кажете.
Як і Литвиненко, СНБО!:
"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Але ми потребуємо не перемир’я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України", - розповів він.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko

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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:38

  flyman написав:ви там з Деніко-Шаманом-Юкраініано-флером домовтеся про спільну методичку, бо в одного РФ на вечір розпадеться, в іншого що переживе кінець світу
а шо, Сосk'iN не пояснював? -
так. переживе кінець світу.

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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:на жаль, то ілюзія.

Саме тому вони вони почали піднімати податки, скорочувати пільгову іпотеку і робити багато речей, щоб грошей хватило на довше?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42

  M-Audio написав:
  stm написав:Отказаться от любого гражданства можно имея гражданство другое.
Это по типу "нет ножек -- нет варенья"? "Любое другое гражданство" немножко невозможно получить, если нет возможности даже доехать до этой страны.

Цуцванг однако. Надо как в детстве "напиши 100 раз на форуме, перешли 100 друзьям по несчатью и жди, скоро тебя ждет положительный результат отказа от гражданства, которое ты даже не подавал" :)
Востаннє редагувалось stm в Вів 06 сер, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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