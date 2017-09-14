Додано: Вів 06 сер, 2024 13:35

Shaman написав: а перемир'я без гарантій - це просто виграти зараз трохи часу, але тоді при наступному нападі ми програємо гарантовано... а перемир'я без гарантій - це просто виграти зараз трохи часу, але тоді при наступному нападі ми програємо гарантовано...

Просто (?) виграти трохи (?) часу?Гарантовано програємо?На це треба мати вагомі аргументи.Бо просто є не просто --- а збереження великої кількості життів та зменшення руйнувань.До наступного нападу в нас теж є час готуватися.І що там буде через час з рфією теж ще питання.____________________Хоча безумовно ви все вірно кажете.Як і Литвиненко, СНБО!:"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Але ми потребуємо не перемир’я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України", - розповів він.Феррарі офігітєльна машина.Прагнемо Феррарі, а не гірше щось.Ну а про ціну та можливості --- да ні слова...