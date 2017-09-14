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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:43
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:46
наприклад, щоб за наступні 10 років повернути "матьгарадофрускіх".
Податки, іпотека - "пєрєжиткі" , прицшов час "нємного пастріч багатєнькіх" - "для вєлічія Родіни" нічого/нікого не шкода.
Русня "ропщет", чому цар досі ядеркою не жахнув. А зарплата росте.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:52
detroytred
Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:56
+100500
тому і не буде ніякого "відкриття кордонів" і великої демобілізації після міфологічного Раптового Препинення Вогню
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дасть Бог ще доживу до того моменту, коли в них таки кінчаються гроші і ми ми побачимо як вони будуть "за Родину" при гіперінфляції.
Ну подивимось як тоді влада буде придушувати Майдан 3.0. Сильно сумніваюсь, що вдаліше за Яника.
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:04
Що там порівнювати)))
В міг-29 в системі єдиної індикації ще бортова цифрова обчислювана машина з елементами пам'яті у вигляді ферритових сердечників.
Це утрировано (бо дехто зубоскалити ще почне) - десь накшалт, як ото Левша:
«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог, война, а они стрелять не годятся».
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:05
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:08
більшість все одно залишиться. а от найбільш активні та розумні, хто якраз може організовувати оте відновлення - частина звісно поїде...
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:10
У мене зараз два стажери - 18 і 19 років. Це діти. От просто діти. З відсутнім життєвим досвідом, навичками спілкування та взаємодії колективі дорослих людей, та взагалі з відсутніми навичками для життя без батьків. Ще строкову службу для таких я розумію. Для війни вони малі. Справжні мамині вишенькі, як тут турбопатріоти пишуть. Хоча б з 23-х років щось може путнє вийти
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:15
Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.
Чи ви вважаєте, що довго ще на успіхах можна буде виїжджати?
До самої перемоги чи гарантій.
Мене нахилити в колію не проблема...
Впенсів нахилять та загонять без проблем.
Але це не вирішить проблеми.
А от перебудувати економіку під тривалу війну, нахилити маси гречкосіїв (що залишилися, а не тих, хто самі пішли, або кого легко було заманити чи запхати) -- гадаєте влада зможе це реалізувати?
Колінки йдуть в одному пакеті з перемогою-гарантіями.
Нє. Ну ще віра, що як ельфи зможемо. Або в лебідів. Шанси є))
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