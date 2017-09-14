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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9350935193529353>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:43

F-16 вже в Україні: Характеристики, ціна, і чим він кращий від Міг-29
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:46

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:на жаль, то ілюзія.

Саме тому вони вони почали піднімати податки, скорочувати пільгову іпотеку і робити багато речей, щоб грошей хватило на довше?
наприклад, щоб за наступні 10 років повернути "матьгарадофрускіх".

Податки, іпотека - "пєрєжиткі" , прицшов час "нємного пастріч багатєнькіх" - "для вєлічія Родіни" нічого/нікого не шкода.

Русня "ропщет", чому цар досі ядеркою не жахнув. А зарплата росте.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:52

detroytred
Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:56

  The_Rebel написав:Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці

+100500

тому і не буде ніякого "відкриття кордонів" і великої демобілізації після міфологічного Раптового Препинення Вогню
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:Податки, іпотека - "пєрєжиткі" , прицшов час "нємного пастріч багатєнькіх" - "для вєлічія Родіни" нічого/нікого не шкода.

Дасть Бог ще доживу до того моменту, коли в них таки кінчаються гроші і ми ми побачимо як вони будуть "за Родину" при гіперінфляції.
  flysoulfly написав:"відкриття кордонів" і великої демобілізації після міфологічного Раптового Препинення Вогню

Ну подивимось як тоді влада буде придушувати Майдан 3.0. Сильно сумніваюсь, що вдаліше за Яника.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:04


Що там порівнювати)))
В міг-29 в системі єдиної індикації ще бортова цифрова обчислювана машина з елементами пам'яті у вигляді ферритових сердечників.

Це утрировано (бо дехто зубоскалити ще почне) - десь накшалт, як ото Левша:
«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог, война, а они стрелять не годятся».
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:05

Партнери рекомендують мобілізовувати 18-25 річних українців, – Веніславський.

«Союзники вважають, що це найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:08

  The_Rebel написав:detroytred
Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці

більшість все одно залишиться. а от найбільш активні та розумні, хто якраз може організовувати оте відновлення - частина звісно поїде...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:10

  Xenon написав:
Партнери рекомендують мобілізовувати 18-25 річних українців, – Веніславський.

«Союзники вважають, що це найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік».

У мене зараз два стажери - 18 і 19 років. Це діти. От просто діти. З відсутнім життєвим досвідом, навичками спілкування та взаємодії колективі дорослих людей, та взагалі з відсутніми навичками для життя без батьків. Ще строкову службу для таких я розумію. Для війни вони малі. Справжні мамині вишенькі, як тут турбопатріоти пишуть. Хоча б з 23-х років щось може путнє вийти
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:15

  The_Rebel написав:detroytred
Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці

Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

Чи ви вважаєте, що довго ще на успіхах можна буде виїжджати?
До самої перемоги чи гарантій.
Мене нахилити в колію не проблема...
Впенсів нахилять та загонять без проблем.
Але це не вирішить проблеми.
А от перебудувати економіку під тривалу війну, нахилити маси гречкосіїв (що залишилися, а не тих, хто самі пішли, або кого легко було заманити чи запхати) -- гадаєте влада зможе це реалізувати?

Колінки йдуть в одному пакеті з перемогою-гарантіями.
Нє. Ну ще віра, що як ельфи зможемо. Або в лебідів. Шанси є))
detroytred
 
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