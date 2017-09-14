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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9350935193529353
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:30

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись

Оте рішення суду стосовно штрафу... це вирок владі.
Ознака її спроможностей.
Вона ні в колінки не зможе, ні в ельфів.

Тільки чорний лебідь або Успіха перемкне і він стане Рембою...
Ну і або інопланетяни.
detroytred
 
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  #<1 ... 9350935193529353
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