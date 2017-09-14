в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
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Додано: Вів 06 сер, 2024 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:30
Оте рішення суду стосовно штрафу... це вирок владі.
Ознака її спроможностей.
Вона ні в колінки не зможе, ні в ельфів.
Тільки чорний лебідь або Успіха перемкне і він стане Рембою...
Ну і або інопланетяни.
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