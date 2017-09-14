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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93519352935393549355>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 1
Від 3 до 6 місяців
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Від 1 до 1,5 року
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:30

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись

Оте рішення суду стосовно штрафу... це вирок владі.
Ознака її спроможностей.
Вона ні в колінки не зможе, ні в ельфів.

Тільки чорний лебідь або Успіха перемкне і він стане Рембом... тобто звичайні бати-бригади стануть 3 штурмовими.
Ну і або інопланетяни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:52

  The_Rebel написав:Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці

А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.
Путіну 72 роки. У нього уже є ознаки деменції. Починати війну в 76+ якось дивно.
Окрім того путін в 2022 мав море радянської зброї. В 2028+ цієї зброї вже не буде. Чим путін буде воювати?
Я вважаю не буде ніякої "наступної війни". Це адепти "вічної війни" підтримують цю тезу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:55

  andrijk777 написав:
  The_Rebel написав:Хто буде готуватися? Ви? А що вам зараз заважає? Я? Ні, після війни хочеться будувати мирне життя. А може військові? Тоді їх не відпускати, а просто перевести з окопів в казарми і на підготовку до нової війни.
П.с.Я думаю, що якщо постане питання підготовки до наступної війни, то більшість махне рукою, все розпродасть і виїде. Бо підвішений стан це майже як війна, ніякого розвитку не буде і ніхто в Україну не буде вкладати жодного долара, навіть самі українці

А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.
Путіну 72 роки. У нього уже є ознаки деменції. Починати війну в 76+ якось дивно.
Окрім того путін в 2022 мав море радянської зброї. В 2028+ цієї зброї вже не буде. Чим путін буде воювати?
Я вважаю не буде ніякої "наступної війни". Це адепти "вічної війни" підтримують цю тезу.

Була в РФ ще зброя часів СРСР, потім ще 30 років готувалися, клепали аналоговнєти...
Наразі одні турбопатріоти істерять, що РФ "ось-ось розвалиться" тільки піднажати контрнаступом, інші голосять, що "перепочинуть 2-3 роки і потім як вжжууухххххх по самий Чоп і Шегиню".
Іншими словами: поки одні ставлять діагноз "запор", другі - "діарея"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 сер, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:00

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
В першу чергу.

в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись

забаньте його вже :lol: зовсім знахабнів з брехнею...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:02

Все те, що за віконцем, більш-менш можна пояснити прогнозом на країну-фортецю...
Тільки ще й в саме нашій оригінальній формі та відповідному рівні. Як ото історичний аналог - Запоріжська Січ...
Сталий розвиток в майбутньому))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:03

  flyman написав: "перепочинуть 2-3 роки і потім як вжжууухххххх

Щоб вжжууухххххх треба 3000 танків. 2-3 роки не вистачить, треба 10+ років і це в кращому випадку. Але люди слабо знають математику, нажаль.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.

Бо під загрозою нової війни за ці 4 роки Україна, через економічну кризу і еміграцію, ослабне настільки, що Київ за 3 дні стане реальністю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:26

  detroytred написав:

Що там порівнювати)))
В міг-29 в системі єдиної індикації ще бортова цифрова обчислювана машина з елементами пам'яті у вигляді ферритових сердечників.

Це утрировано (бо дехто зубоскалити ще почне) - десь накшалт, як ото Левша:
«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог, война, а они стрелять не годятся».

Зараз щось середнє між старим Мігом 29 (але з набагато нижчою радіопомітністю) і останніми модифікаціями Ф16. Бо нам зажали останні модифікації, які могли б пуляти ракети під 200 км.
У мене все ще є сподівання, що в наступним машинах будуть модифікації такі (можна не афішуючи) , щоб раптово збивати тих, хто не очікував такої червоної лінії.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:36

  detroytred написав:Все те, що за віконцем, більш-менш можна пояснити прогнозом на країну-фортецю...
Тільки ще й в саме нашій оригінальній формі та відповідному рівні. Як ото історичний аналог - Запоріжська Січ...
Сталий розвиток в майбутньому))

На Січ тікали за вольностями з кріпацтва/рабства.
А ти хочеш щоби тут аж з трусів вискакували в гіпотетичну фортецю-казарму з довічним ПМЖ з обмеженнями базових прав
flyman
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