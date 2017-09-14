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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:38
flyman
ви там з Деніко-Шаманом-Юкраініано-флером домовтеся про спільну методичку, бо в одного РФ на вечір розпадеться, в іншого що переживе кінець світу
А ти з «партією миру» вже домовився, чи ще 10 років не відкриють кордони, чи навпаки можна починати мріяти про 14-річну філіпінку з 12 братами і сестрами в навєсок? Уявляєш який «горяч» ти будеш ще через 10 років.. Куртці-танкеру буде 25 років, туфлі ще раз 10 за 3 долари підклеються/підштопаються. «Законсервовані» нахалбуди, в минулому коровники під Києвом, без документів поростуть бурʼяном з насіння в коровʼячих кизяках, які на будмайданчику не до кінця прибрані.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:38
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.
Бо під загрозою нової війни за ці 4 роки Україна, через економічну кризу і еміграцію, ослабне настільки, що Київ за 3 дні стане реальністю.
це ящко далі "5 років не скінчилося" і "Конституція на паузі"
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:39
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.
Бо під загрозою нової війни за ці 4 роки Україна, через економічну кризу і еміграцію, ослабне настільки, що Київ за 3 дні стане реальністю.
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:43
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А звідки така впевненість що буде наступна війна? Усі чомусь вважать це якоюсь істиною, яку не потрібно доводити.
Бо під загрозою нової війни за ці 4 роки Україна, через економічну кризу і еміграцію, ослабне настільки, що Київ за 3 дні стане реальністю.
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
бо "ефективний менеджмент"
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:46
vitaliiangel написав:
военные тянут одеяло на себя, политики на себя. Кто победит? Если военные будет сев.корея и крах экономики. Из под палки в центре Европе в 21м веке никто не работает и не воюет, это хотелки людей далеких от реалий. Посему либо побеждает здравый смысл в сиде разумного баланса, либо каждый за себя и военкомы перестают спать по ночам, чтобы не сожгли авто, а в окно не залетел дрон.
Военкомы при любом раскладе покинут страну.
Расправа будет над рядовым составом и теками с влк которые просто выполняли приказ.
За применение оружия на Майдане привлекли сержантов. Старшие офицеры сделали ноги.
Расстрел Майдана имеет не сопоставимо меньший резонанс в обществе, чем сортовая мобилизация.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:47
andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:54
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
ну так прямо й кажіть що без війни Україна перетвориться в Сирію без грошей і без людей, де правий буде той в кого більше гранат в багажнику.
Може хоч це змотивує пересічного продовжувати "міцніти"))
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Додано: Вів 06 сер, 2024 15:59
Letusrock написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
ну так прямо й кажіть що без війни Україна перетвориться в Сирію без грошей і без людей, де правий буде той в кого більше гранат в багажнику.
Може хоч це змотивує пересічного продовжувати "міцніти"))
якщо війна закінчиться з розумінням, що Раша сюди більше не сунеться - то станемо європейською країною. а якщо зараз пристанемо на умови Раші - то так, буде Сірія.
хтось хоче в Європу. а хтось заманює в Сірію - зате стріляти не будуть...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:05
Xenon написав:
⏺ Партнери рекомендують мобілізовувати 18-25 річних українців, – Веніславський.
«Союзники вважають, що це найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік».
ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40
Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты.
Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных.
Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос.
Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени.
Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:11
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут
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