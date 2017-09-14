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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13
Shaman написав: Letusrock написав: Дюрі-бачі написав:
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
ну так прямо й кажіть що без війни Україна перетвориться в Сирію без грошей і без людей, де правий буде той в кого більше гранат в багажнику.
Може хоч це змотивує пересічного продовжувати "міцніти"))
якщо війна закінчиться з розумінням, що Раша сюди більше не сунеться - то станемо європейською країною. а якщо зараз пристанемо на умови Раші - то так, буде Сірія.
Осталась мелочь: понять как это понимание можно получить... - учитывая опыт WWI...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:14
UA написав: vitaliiangel написав:
военные тянут одеяло на себя, политики на себя. Кто победит? Если военные будет сев.корея и крах экономики. Из под палки в центре Европе в 21м веке никто не работает и не воюет, это хотелки людей далеких от реалий. Посему либо побеждает здравый смысл в сиде разумного баланса, либо каждый за себя и военкомы перестают спать по ночам, чтобы не сожгли авто, а в окно не залетел дрон.
Военкомы при любом раскладе покинут страну.
Расправа будет над рядовым составом и теками с влк которые просто выполняли приказ.
За применение оружия на Майдане привлекли сержантов. Старшие офицеры сделали ноги.
Расстрел Майдана имеет не сопоставимо меньший резонанс в обществе, чем сортовая мобилизация.
помаранчеві та блакитньо-білі мають повний консенсенсус в цьому питанні, а з ними все прогресивне людство: "воєнні злочини не мають сроку давності"
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:16
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
ніби жмадам Паркінсон (чи як її там на П) покинула той моніторинг із думками, що ще не така стара щоб несподівано вмерти такою молодою
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:18
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут
хіба давали/дають біткоєнами?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:20
_hunter
Вы за Рынком вообще не следите?
- после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут
Мюнхенським з ковбасками?
«Ваша ставка прийнята.. Допомога ̶д̶о̶ ̶л̶і̶т̶а̶ ̶2̶0̶2̶3̶ ̶р̶о̶к̶у̶ ̶ не більше по 1 млрд в рік!»
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:20
UA написав: Xenon написав:
⏺ Партнери рекомендують мобілізовувати 18-25 річних українців, – Веніславський.
«Союзники вважають, що це найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік».
ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40
Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты.
Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных.
Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос.
Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени.
Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:23
fox767676 написав:
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:24
flyman написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.
Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут
хіба давали/дають біткоєнами?
Так биток за бумагой шлепнулся...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:25
flyman
«Різна черга».
Можна лише недоцмудившого у викладацькій універу ухилянта-халамидника в гречкосійну чергу. Перший сорт - не можна.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:26
_hunter написав:
Так биток за бумагой шлепнулся...
через бумагу могли хіба резерви пройти усушку-утруску, а допомога іде у нікомунепотрібних яким скоро буде крах
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