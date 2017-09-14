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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93539354935593569357 ... 9360>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 18
Від 3 до 6 місяців
6%
1
Від 6 до 12 місяців
33%
6
Від 1 до 1,5 року
22%
4
Від 1,5 до 2 років
6%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
1
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.

ну так прямо й кажіть що без війни Україна перетвориться в Сирію без грошей і без людей, де правий буде той в кого більше гранат в багажнику.
Може хоч це змотивує пересічного продовжувати "міцніти"))

якщо війна закінчиться з розумінням, що Раша сюди більше не сунеться - то станемо європейською країною. а якщо зараз пристанемо на умови Раші - то так, буде Сірія.

Осталась мелочь: понять как это понимание можно получить... - учитывая опыт WWI...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:14

  UA написав:
  vitaliiangel написав:военные тянут одеяло на себя, политики на себя. Кто победит? Если военные будет сев.корея и крах экономики. Из под палки в центре Европе в 21м веке никто не работает и не воюет, это хотелки людей далеких от реалий. Посему либо побеждает здравый смысл в сиде разумного баланса, либо каждый за себя и военкомы перестают спать по ночам, чтобы не сожгли авто, а в окно не залетел дрон.

Военкомы при любом раскладе покинут страну.
Расправа будет над рядовым составом и теками с влк которые просто выполняли приказ.
За применение оружия на Майдане привлекли сержантов. Старшие офицеры сделали ноги.
Расстрел Майдана имеет не сопоставимо меньший резонанс в обществе, чем сортовая мобилизация.

помаранчеві та блакитньо-білі мають повний консенсенсус в цьому питанні, а з ними все прогресивне людство: "воєнні злочини не мають сроку давності"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:16

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!

Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.

ніби жмадам Паркінсон (чи як її там на П) покинула той моніторинг із думками, що ще не така стара щоб несподівано вмерти такою молодою
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:18

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Тобто під час війни Україна не слабне, а в мирний час буде слабнути. ЛОГІКА!

Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.

Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут :(

хіба давали/дають біткоєнами?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:20

_hunter


Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут :(


Мюнхенським з ковбасками?

«Ваша ставка прийнята.. Допомога ̶д̶о̶ ̶л̶і̶т̶а̶ ̶2̶0̶2̶3̶ ̶р̶о̶к̶у̶ ̶ не більше по 1 млрд в рік!»
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:20

  UA написав:
  Xenon написав:
Партнери рекомендують мобілізовувати 18-25 річних українців, – Веніславський.

«Союзники вважають, що це найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік».

ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40
Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты.
Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных.
Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос.
Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени.
Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.


негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:23

  fox767676 написав:
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало

чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:24

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Основна причина чому Україна не слабне: міжнародна допомога на десятки млрд $ в рік.
А ще є міжнародний контроль, який не дає всю допомогу розікрасти і трохи зусиль (хоча б ті ж донати і волонтерство) від людей, які повірили в перемогу.

Вы за Рынком вообще не следите? - после того, что было в понедельник - хорошо если лярд в год давать будут :(

хіба давали/дають біткоєнами?

Так биток за бумагой шлепнулся...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:25

flyman
«Різна черга».
Можна лише недоцмудившого у викладацькій універу ухилянта-халамидника в гречкосійну чергу. Перший сорт - не можна.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:26

  _hunter написав:Так биток за бумагой шлепнулся...

через бумагу могли хіба резерви пройти усушку-утруску, а допомога іде у нікомунепотрібних яким скоро буде крах
flyman
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