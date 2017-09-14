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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:26
flyman написав: fox767676 написав:
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів
младосиловоєнпенсів-таких не много, и розовощеки они относительно, все-таки 45+
грантожеров конечно надо, но сколько их ?
а негров можно сотнями тысяч, в самом соку 20-30
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:27
Hotab написав:flyman
«Різна черга».
Можна лише недоцмудившого у викладацькій універу ухилянта-халамидника в гречкосійну чергу. Перший сорт - не можна.
так би і написав: "доктор наук флер поза чергою"
слово "поза" означає не те про що хотаб подумав
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:29
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів
младосиловоєнпенсів-таких не много, и розовощеки они относительно, все-таки 45+
грантожеров конечно надо, но сколько их ?
а негров можно сотнями тысяч, в самом соку 20-30
все відносно, якщо взяти окремо лише Нігер (без Конго), то 2-3 мільойни як з куща (с) (тм)
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:29
Від 6 до 12 місяців - мой вариант
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:29
fox767676
все-таки 45+
45+ то небагато. Сітківкі відклеюються після 50. Різко перехід з «горяч» в «холодні ноги».
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Hotab
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:31
Shaman написав:
якщо війна закінчиться з розумінням, що Раша сюди більше не сунеться
Це просто нереально.
Путін(чи інший правитель рф) плювати хотів на ваше "розуміння".
А щоб ми були сильнішими за рф - також нереально.
Я давно запримітив що адепти "вічної війни" спитаються на якісь такі міфічні "гарантії безпеки Україні" після війни.
Ось Зеленський також їздить, укладає якісь "двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України". Нічого ті угоди не означать і навіть ніхто їх не обговорює, але бурну діяльність треба зображати.
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andrijk777
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:33
Shaman написав: Letusrock написав: detroytred написав:
Як хто???
Оті, хто зараз наголошує про війну до перемоги або до гарантій.
Які не світять на горизонті...
Співаючі патріотичні пісні та моралі читаючі. Оті і будуть.
в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
забаньте його вже
зовсім знахабнів з брехнею...
так в чому брехня? мотиви чому вищезгаданим персонажам вигідно щоб не відпускали Успіха додому, цілком зрозумілі навіть дітям
Але ви можете продовжувати робити вигляд що це не так
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Letusrock
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:35
andrijk777 написав: Shaman написав:
якщо війна закінчиться з розумінням, що Раша сюди більше не сунеться
Це просто нереально.
Путін(чи інший правитель рф) плювати хотів на ваше "розуміння".
А щоб ми були сильнішими за рф - також нереально.
Я давно запримітив що адепти "вічної війни" спитаються на якісь такі міфічні "гарантії безпеки Україні" після війни.
Ось Зеленський також їздить, укладає якісь "двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України". Нічого ті угоди не означать і навіть ніхто їх не обговорює, але бурну діяльність треба зображати.
а що реально? здатися?
давайте свій план дій - а я покритикую
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:37
fox767676 написав: UA написав:
ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40
Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты.
Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных.
Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос.
Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени.
Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало
Был вариант с афганскими военнослужащими подготовленными американцами.
Найвеличниший сказал, что этих потом отсюда не выгонишь.
Говорят, в Европе афганцы сильно отличаются от арабов в лучшую сторону.
Дома ухожены, газон пострижен...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:37
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
забаньте його вже
зовсім знахабнів з брехнею...
так в чому брехня? мотиви чому вищезгаданим персонажам вигідно щоб не відпускали Успіха додому, цілком зрозумілі навіть дітям
Але ви можете продовжувати робити вигляд що це не так
ви оббріхуєте людей й чудово це розумієте. а от мотиви, навіщо ви це робите - незрозумілі, можливі варіанти...
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