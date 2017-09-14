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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 935593569357935893599360>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 18
Від 3 до 6 місяців
6%
1
Від 6 до 12 місяців
33%
6
Від 1 до 1,5 року
22%
4
Від 1,5 до 2 років
6%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
1
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:39

Letusrock

Але ви можете продовжувати робити вигляд що це не так


Ми також робимо вигляд, що не так:
- масово стрибають з потягів і камазів по дорозі на полігон
- ніхто не буде добровільно оновлювати дані
- більшість (чи всі?) в Тисі з кульовими отворами в тімячку
«І це ще ви не все знаєте, я колись як розкажу!» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40
Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты.
Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных.
Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос.
Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени.
Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.


негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало

Был вариант с афганскими военнослужащими подготовленными американцами.
Найвеличниший сказал, что этих потом отсюда не выгонишь.
Говорят, в Европе афганцы сильно отличаются от арабов в лучшую сторону.
Дома ухожены, газон пострижен...



А зачем их выгонять. лучше афганцы чем бангладешцы и арабы.
ресторан афганской кухни в Киеве хорош.
может по братьям найемам судит.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:масово стрибають з потягів і камазів по дорозі на полігон
100тис СЗЧ це не массово?
  Hotab написав:ніхто не буде добровільно оновлювати дані

вже пояснював
  Hotab написав:більшість (чи всі?) в Тисі з кульовими отворами в тімячку
трошки прибрехано з вашої сторони

вчора/післявчора хтось відморозився за тернопільський ТЦК, шо там, переодіті кацапи були, системи нема?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:52

Letusrock

Хтось за Карпатами вчив альтернативну математику.
https://www.unian.ua/society/dezertiri- ... 76654.html


вже пояснював


Треба частіше згадувати, як часто ви несете маячню.

вчора/післявчора хтось відморозився за тернопільський ТЦК,


Скажу більше, я ні відео ні посилання від вас не відкриваю. Навіщо мені дурь читати? Мені вистачає з ваших слів, авторської чухні. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:00

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки
под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране"
все равно они будущее тут
18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство
а 22-25 летних совсем мало

чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів

младосиловоєнпенсів-таких не много, и розовощеки они относительно, все-таки 45+
грантожеров конечно надо, но сколько их ?
а негров можно сотнями тысяч, в самом соку 20-30



У ВРУ запропонували мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років

Нардепка Софія Федина повідомила, що в Україні наразі близько 150 тисяч правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років
https://varta1.com.ua/news/u-vru-zaprop ... 84075.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Скажу більше, я ні відео ні посилання від вас не відкриваю. Навіщо мені дурь читати?

цитату з тієї новини давав інший форумчанин
тобто офіційна інфо від обласного начальника Нацполіції це дурь? Який вибірковий підхід))
Я можу (теоретично) помилятись в судженнях чи прогнозах (це властиво людині) але увага, Хотаб навіть вміє заперечувати реальність)) з керівництва кацапії берете приклад? "видео вижу, но где доказательства"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:02

  flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область



Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність.
Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595).
Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики.
https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:05

  jump написав:
  flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область



Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність.
Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595).
Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики.
https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6

якщо за півроку, то це все змінює. Роблю поправку на 10 млн: Київська, Львівська і ще б-які дві на ваш вибір
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:13

Letusrock

Я можу (теоретично) помилятись в судженнях чи прогнозах (це властиво людині) але увага, Хотаб навіть вміє заперечувати реальність))


1. Так може треба їх трохи менше??, отої дурі , з важливим виглядом «і це ще я не все вам кажу»
:D
бо в більшості помиляєтесь. :mrgreen:
«Але увага» - всі уважні! Летусрок несе чергову маячню. :mrgreen:
2. «Заперечує», чи навіть не відкриває? :lol: :

Що там зі «100к в СЗЧ»? Що ще незрозуміло тут?
Закрили питання?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 935593569357935893599360>
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