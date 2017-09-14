Але ви можете продовжувати робити вигляд що це не так
Ми також робимо вигляд, що не так: - масово стрибають з потягів і камазів по дорозі на полігон - ніхто не буде добровільно оновлювати дані - більшість (чи всі?) в Тисі з кульовими отворами в тімячку «І це ще ви не все знаєте, я колись як розкажу!»
UA написав:ссср во вторую мировую мобилизовывал 15-40 Да, с точки зрения физиологии и гормонального фона 18-25 лучшие солдаты. Примерно с февраля 2024 я увидел нежелание власти побеждать в войне, а увидел какой то хаос. Начиная от таких вроде как мелочей как немецкие кресты на украинской бронетехнике, до полного провала в виде мобилизации 59 летних и больных. Зачем втягивать 18-25 в уже провальное дело это вопрос. Есть японская пословица - Исправленная ошибка не считается ошибкой. Но фактор времени. Убрать из армии 59 летних и больных и набрать и подготовить! молодых, мотивированных и здоровых на это уже нет времени.
негров, надо, реальных бодрых негров из Африки под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране" все равно они будущее тут 18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство а 22-25 летних совсем мало
Был вариант с афганскими военнослужащими подготовленными американцами. Найвеличниший сказал, что этих потом отсюда не выгонишь. Говорят, в Европе афганцы сильно отличаются от арабов в лучшую сторону. Дома ухожены, газон пострижен...
А зачем их выгонять. лучше афганцы чем бангладешцы и арабы. ресторан афганской кухни в Киеве хорош. может по братьям найемам судит.
fox767676 написав: негров, надо, реальных бодрых негров из Африки под высокие компенсации и гражданство в "будущей процветающей европейской стране" все равно они будущее тут 18 летних украинцев призывать єто какое-то конщуство а 22-25 летних совсем мало
чому не розовощоких младосиловоєнпенсів та інших бюджетних цицькоцмудильників і грантожерів
младосиловоєнпенсів-таких не много, и розовощеки они относительно, все-таки 45+ грантожеров конечно надо, но сколько их ? а негров можно сотнями тысяч, в самом соку 20-30
У ВРУ запропонували мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років
Hotab написав:Скажу більше, я ні відео ні посилання від вас не відкриваю. Навіщо мені дурь читати?
цитату з тієї новини давав інший форумчанин тобто офіційна інфо від обласного начальника Нацполіції це дурь? Який вибірковий підхід)) Я можу (теоретично) помилятись в судженнях чи прогнозах (це властиво людині) але увага, Хотаб навіть вміє заперечувати реальність)) з керівництва кацапії берете приклад? "видео вижу, но где доказательства"
flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність. Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595). Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики. https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6
flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність. Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595). Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики. https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6
якщо за півроку, то це все змінює. Роблю поправку на 10 млн: Київська, Львівська і ще б-які дві на ваш вибір