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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93569357935893599360>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 18
Від 3 до 6 місяців
6%
1
Від 6 до 12 місяців
33%
6
Від 1 до 1,5 року
22%
4
Від 1,5 до 2 років
6%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
1
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:17

9 класів сільської школи, і ти - міліонер!©))

  fler написав:З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
Я ж кажу - цим мене не вщіпнути!
Я й сам це тут 100500раз наголошую! :D

Бо - "З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які заробили і придбали ДВІ квартири у великому місті?!"© :lol:

Давай спочатку тут визначимо/зрозуміємо "як так?"© :lol:
- з бідної сім'ї
- без зв'язків з крутеликами
- сумку з лямом гривень/доларів - не знайшов
- "таланту/вміння"такого як ти за окуляри - не маю :mrgreen:

То - як так?© ;)
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"


  andrijk777 написав:Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти)


Рассказ (на камеру, около 6 минут) "простого росиянина", одного из тех, кому по словам Кара-Мурзы мешают жить санкции запада:
Пленный с Востока, Гареев Рустам Сагитович, г. Ульяновск. 41 бригада, подписал контракт в Ханты-Мансийском округе (почти 3 тыс. км. от Украины).

Штурмовал окрестности Авдеевки

Рассказал в деталях сколько и как убил мирных жителей после захвата Авдеевки

женщин и детей сначала насиловали, потом убивали.

Всего было трое мальчиков, пять девочек, шесть женщин (детям 10-13 лет, женщинам 36-40 лет).

https://t.me/vanek_nikolaev/25637

andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:2. «Заперечує», чи навіть не відкриває?

інформація від форумчанина була у виді цитати, її непотрібно було відкривати, просто скористатись очима, чи у вас теж сітківка барахлить? Питання від нього (з цього приводу) теж були проігноровані. Клейте дурня далі.
в 2022-23 теж сміялись спочатку, тепер лайт-частину нашої антиутопії прийняли, а інше поки замовчуєм/заперечуєм (навіть якщо тема попала в головні ЗМІ)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:30

За крок до перевороту думок©

  Letusrock написав:тобто рабство/кріпацтво відновили, воно просто по іншому називається?
А подачу повітря у легені теж можуть обмежити? Питаю щоб встиг приготуватись
Я ж кажу, що це був би дуже фантастичний гумор!
Але щось воно чим раз, тим менше фантастично і зовсім вже не смішно...

Тому я так довго не міг оговтатись/не міг зрозуміти - що таке відбувається?

Наче ж такого бути просто не може!!!

А воно, нажаль, є...
І, нажаль, не фантастика...


ЯК ТАК?©
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:30

  flyman написав:
  jump написав:
  flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область



Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність.
Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595).
Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики.
https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6

якщо за півроку, то це все змінює. Роблю поправку на 10 млн: Київська, Львівська і ще б-які дві на ваш вибір

Якраз не змінює, бо є ще еміграція:
Олексій Кущ
Українців не стане за три покоління: демографічні прогнози.
За моїми оцінками, навіть у разі завершення війни відтік населення з України в контексті возз'єднання сімей за кордоном становитиме не менше 1 млн осіб. https://gazeta.ua/blog/61972/ukrayinciv ... i-prognozi

Причому негативні прогнози виконуються часто з випередженням.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:31

  Успіх написав:
  fler написав:З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
Я ж кажу - цим мене не вщіпнути!
Я й сам це тут 100500раз наголошую! :D

Бо - "З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які заробили і придбали ДВІ квартири у великому місті?!"© :lol:

Давай спочатку тут визначимо/зрозуміємо "як так?"©
- з бідної сім'ї
- без зв'язків з крутеликами
- сумку з лямом гривень/доларів - не знайшов
- "таланту/вміння"такого як ти за окуляри - не маю :mrgreen:

То - як так?© ;)

Успіх, за бажанням цей талант ти можеш швидко опанувати :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:31

yanyura
Зараз приїде «димОн» і скаже «так треба було не пручатись».
«Міста знищені лише ті, які обороняли. Які віддали так - ті цілі»
«Гвалтували лише тих, хто пручався. Решту любили добровільно».


Успіх, за бажанням цей талант ти можеш швидко опанувати :mrgreen:


«А думаєш як копаючи траншею отримував по +30 к грн бойових, а у Львові у відпустці взагалі всі +100к»
:D

інформація від форумчанина була у виді цитати, її непотрібно було відкривати, просто скористатись очима



Прикольно у Летсрока все влаштовано.

Його ловиш на брехні і маячні, а він каже «а ти… а ти… а ти не все читаєш на форумі!!! А якщо читаєш, то не реагуєш!!!»

:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо - "З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які заробили і придбали ДВІ квартири у великому місті?!"©

даремно пишете, членкиня НАН України все рівно не оцінить))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:33

  Letusrock написав:в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись

Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе.
Думаю все банальніше:
Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях.
Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють.
Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:38

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись

Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе.
Думаю все банальніше:
Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях.
Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють.
Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.

поїдь на окуповані території. там тебе швидко навчать, як Рашу треба любити. щоб ти зрозумів, чому воюють люди, щоб не було як у Бучі.

план дій де? що треба робити? а ми покритикуємо :D
Shaman
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