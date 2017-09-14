Hotab написав:2. «Заперечує», чи навіть не відкриває?
інформація від форумчанина була у виді цитати, її непотрібно було відкривати, просто скористатись очима, чи у вас теж сітківка барахлить? Питання від нього (з цього приводу) теж були проігноровані. Клейте дурня далі. в 2022-23 теж сміялись спочатку, тепер лайт-частину нашої антиутопії прийняли, а інше поки замовчуєм/заперечуєм (навіть якщо тема попала в головні ЗМІ)
flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
Демографічна криза: Народжуваність в Україні втричі менша за смертність. Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595). Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики. https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2024-6
якщо за півроку, то це все змінює. Роблю поправку на 10 млн: Київська, Львівська і ще б-які дві на ваш вибір
Якраз не змінює, бо є ще еміграція:
Олексій Кущ Українців не стане за три покоління: демографічні прогнози. За моїми оцінками, навіть у разі завершення війни відтік населення з України в контексті возз'єднання сімей за кордоном становитиме не менше 1 млн осіб. https://gazeta.ua/blog/61972/ukrayinciv ... i-prognozi
Причому негативні прогнози виконуються часто з випередженням.
Letusrock написав:в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе. Думаю все банальніше: Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях. Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють. Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.
Letusrock написав:в точку. Песікоту і флер невигідне жодне РПВ, бо інакше пересічні наївшись війни, можуть очікувати другий раунд з валізами біля кордону і таким диванним яструбам прийдеться вже самим впрягатись
Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе. Думаю все банальніше: Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях. Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють. Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.
поїдь на окуповані території. там тебе швидко навчать, як Рашу треба любити. щоб ти зрозумів, чому воюють люди, щоб не було як у Бучі.