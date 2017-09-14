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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9357935893599360>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 18
Від 3 до 6 місяців
6%
1
Від 6 до 12 місяців
33%
6
Від 1 до 1,5 року
22%
4
Від 1,5 до 2 років
6%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
1
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:39

  jump написав:Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей,
удивительно какие-то отчаянные леди в условиях полной неопределённости еще рожают. А завтра мужа заберёт тцк и будешь сама таскать коляску на 5й этаж и по супермаркетам.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:42

  flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область

Звідки такі дані???
Народилось в 2023 - 180 тисяч. Середня прогнозована тривалість життя - 72 роки.
Виходить прогнозоване населення(через 72 роки) - 13 мільйонів.
В реальності це буде десь через 40-50 років, тому що народжуваність буде падати.
Тут правда не врахована міграція.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 06 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:чому воюють люди, щоб не було як у Бучі.

це загальновідомо.
тільки до чого це в контексті песікота, флер та синів одного з найуспішніших?

  Hotab написав:Прикольно у Летсрока все влаштовано.

Прикольно у Хотаба все влаштовано, робить вигляд що не в курсі про тернопільську ОЗГ, так само напевно не вкурсі був і про Борисова та інших тцк-шиків що спалились
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 06 сер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:47

  vitaliiangel написав:
  jump написав:Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей,
удивительно какие-то отчаянные леди в условиях полной неопределённости еще рожают. А завтра мужа заберёт тцк и будешь сама таскать коляску на 5й этаж и по супермаркетам.


Ты еще недавно так провокативненько намекал, что обновили данные 3 млн - это все под бронью.
А теперь тебя удивляет 100к новороженых на 3 млн под бронью. :mrgreen:
А ведь есть еще проворные Успихи, которые третьего не языком заделали, а чем положено.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:47

Всі непомічають один момент - "процес втоми" вже стартанув ;

  Letusrock написав:Як мінінмум один з варіантів закінчення війни є - це коли Успіхи закінчаться/втомляться а диванні турбопатріоти типу песікота відморозяться їх замінити
Так перші - вже давно дуже втомлені і почали закінчуватись, а другі - теж вже давно почали відморржуватись нас замінити!
  vitaliiangel написав:В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Буду до лапки голуба примотувати папірець з "важливою інформацією" і відправляти в Київ на фінанс юа))

п.с.
Та на Марсі вже збирає командир мобілки в ящик, перед відправкою марсіан на нуль!
Але деякі хитрі марсіани мають по 2 телефони, то звичайно, що лише 1 віддають на зберігання))
  detroytred написав:Нема одного зрозумілого підходу.
Тільки вінегрет.
Да ще й без ключового інградієнту --- ціни.
Ще й відірваність від реалій: влада про визволення до останньої верби, коли фронт сунеться вглиб, а не до кордону; і населення навіть за свою хату не рветься битися, а не те що за останню десь вербу.
Гарно сказано!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:чому воюють люди, щоб не було як у Бучі.

це загальновідомо.
тільки до чого це в контексті песікота, флер та синів одного з найуспішніших?

тому що загалом ви проштовхуєте думку треба здаватися. бо якщо не здаватися, то на яких умовах проводити перемовини з Рашею? й ви нападаєте на всіх, хто каже, що саме Раша висуває неприйнятні умови для перемовин

щось на умовах всі агітатори за мир ламаються - "надо просто перестать стрелять."
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:51

Успіх

Але деякі хитрі марсіани


Все вірно роблять. Командир же дурний, бажає вам гіршого. А не тому що мобілки на позиції при пеленгаціі - це «світлячки». А потім воно ж цікавіше живеться «ой, прилетіло прямо на позицію!!! А ми так маскували, так маскували».
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:51

  andrijk777 написав:Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе.
Думаю все банальніше:
Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях.
Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють.
Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.

У Флер та Песікота нема дітей?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:57

  yanyura написав:
  pesikot написав:Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"


  andrijk777 написав:Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти)


Рассказ (на камеру, около 6 минут) "простого росиянина", одного из тех, кому по словам Кара-Мурзы мешают жить санкции запада:
Пленный с Востока, Гареев Рустам Сагитович, г. Ульяновск. 41 бригада, подписал контракт в Ханты-Мансийском округе (почти 3 тыс. км. от Украины).

Штурмовал окрестности Авдеевки

Рассказал в деталях сколько и как убил мирных жителей после захвата Авдеевки

женщин и детей сначала насиловали, потом убивали.

Всего было трое мальчиков, пять девочек, шесть женщин (детям 10-13 лет, женщинам 36-40 лет).

https://t.me/vanek_nikolaev/25637

andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.

А можна питаннячко?
А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:проштовхуєте думку треба здаватися

не буду писати що брехня, напишу краще - це ваша субєктивна думка
  Shaman написав:на яких умовах проводити перемовини з Рашею
на умовах США і Китаю.
Якщо ж ви натякаєте що війна буде ще 5-10 років і більше то вважаю справедливим дати людям право вибору
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