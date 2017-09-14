flyman написав:якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
Звідки такі дані??? Народилось в 2023 - 180 тисяч. Середня прогнозована тривалість життя - 72 роки. Виходить прогнозоване населення(через 72 роки) - 13 мільйонів. В реальності це буде десь через 40-50 років, тому що народжуваність буде падати. Тут правда не врахована міграція.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 06 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей,
удивительно какие-то отчаянные леди в условиях полной неопределённости еще рожают. А завтра мужа заберёт тцк и будешь сама таскать коляску на 5й этаж и по супермаркетам.
Ты еще недавно так провокативненько намекал, что обновили данные 3 млн - это все под бронью. А теперь тебя удивляет 100к новороженых на 3 млн под бронью. А ведь есть еще проворные Успихи, которые третьего не языком заделали, а чем положено.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Як мінінмум один з варіантів закінчення війни є - це коли Успіхи закінчаться/втомляться а диванні турбопатріоти типу песікота відморозяться їх замінити
Так перші - вже давно дуже втомлені і почали закінчуватись, а другі - теж вже давно почали відморржуватись нас замінити!
vitaliiangel написав:В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Буду до лапки голуба примотувати папірець з "важливою інформацією" і відправляти в Київ на фінанс юа))
п.с. Та на Марсі вже збирає командир мобілки в ящик, перед відправкою марсіан на нуль! Але деякі хитрі марсіани мають по 2 телефони, то звичайно, що лише 1 віддають на зберігання))
detroytred написав:Нема одного зрозумілого підходу. Тільки вінегрет. Да ще й без ключового інградієнту --- ціни. Ще й відірваність від реалій: влада про визволення до останньої верби, коли фронт сунеться вглиб, а не до кордону; і населення навіть за свою хату не рветься битися, а не те що за останню десь вербу.
Shaman написав:чому воюють люди, щоб не було як у Бучі.
це загальновідомо. тільки до чого це в контексті песікота, флер та синів одного з найуспішніших?
тому що загалом ви проштовхуєте думку треба здаватися. бо якщо не здаватися, то на яких умовах проводити перемовини з Рашею? й ви нападаєте на всіх, хто каже, що саме Раша висуває неприйнятні умови для перемовин
щось на умовах всі агітатори за мир ламаються - "надо просто перестать стрелять."
Все вірно роблять. Командир же дурний, бажає вам гіршого. А не тому що мобілки на позиції при пеленгаціі - це «світлячки». А потім воно ж цікавіше живеться «ой, прилетіло прямо на позицію!!! А ми так маскували, так маскували».
andrijk777 написав:Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе. Думаю все банальніше: Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях. Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють. Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.
andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.
А можна питаннячко? А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.