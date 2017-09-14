andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.
А можна питаннячко? А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.
Letusrock написав:Як мінінмум один з варіантів закінчення війни є - це коли Успіхи закінчаться/втомляться а диванні турбопатріоти типу песікота відморозяться їх замінити
Так перші - вже давно дуже втомлені і почали закінчуватись, а другі - теж вже давно почали відморржуватись нас замінити!
vitaliiangel написав:В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Буду до лапки голуба примотувати папірець з "важливою інформацією" і відправляти в Київ на фінанс юа))
п.с. Та на Марсі вже збирає командир мобілки в ящик, перед відправкою марсіан на нуль! Але деякі хитрі марсіани мають по 2 телефони, то звичайно, що лише 1 віддають на зберігання))
detroytred написав:Нема одного зрозумілого підходу. Тільки вінегрет. Да ще й без ключового інградієнту --- ціни. Ще й відірваність від реалій: влада про визволення до останньої верби, коли фронт сунеться вглиб, а не до кордону; і населення навіть за свою хату не рветься битися, а не те що за останню десь вербу.
Гарно сказано!
Успіх , Доброго здоров,я . А чому не здаєте телефон ? Ви маєте надію на те що вас не запеленгують ? І коли прилитіть , то вам не одірве голову ?