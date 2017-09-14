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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93589359936093619362>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 21
Від 3 до 6 місяців
5%
1
Від 6 до 12 місяців
38%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
4
Від 1,5 до 2 років
5%
1
Від 2 до 2,5 років
5%
1
Від 2,5 до 3 років
10%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:58

Душу й тіло одні положать, а другі що положать?(болт)?

  Shaman написав:план дій де? що треба робити?
Все просто, як заробити окуляри пА350$ :mrgreen:

Треба всього лиш дві речі:
1. Максимально-потужна допомога зброї і техніки від колективного заходу, на кшталт: "все і зразу!"
2. "Як ВСІ - то ВСІ!!!"©
(групами, по-колу, по-черзі, по-змінно, рік/через/рік, але "як всі, то всі!"©
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:59

  Shaman написав:план дій де? що треба робити?

Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:00

  andrijk777 написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"


  andrijk777 написав:Чекаємо коли Україна "дозріє до втрати територій"(чи її змусять дозріти)


Рассказ (на камеру, около 6 минут) "простого росиянина", одного из тех, кому по словам Кара-Мурзы мешают жить санкции запада:
Пленный с Востока, Гареев Рустам Сагитович, г. Ульяновск. 41 бригада, подписал контракт в Ханты-Мансийском округе (почти 3 тыс. км. от Украины).

Штурмовал окрестности Авдеевки

Рассказал в деталях сколько и как убил мирных жителей после захвата Авдеевки

женщин и детей сначала насиловали, потом убивали.

Всего было трое мальчиков, пять девочек, шесть женщин (детям 10-13 лет, женщинам 36-40 лет).

https://t.me/vanek_nikolaev/25637

andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.

А можна питаннячко?
А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.


У Львові в одному з гуртожитків, де проживають переселенці зі сходу, затримали 24-річного чоловіка з Авдіївки, який вчинив сексуальне насильство щодо 8-річного хлопчика.
https://zaxid.net/u_lvovi_zatrimali_24_ ... a_n1590983
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:02

  Успіх написав:
  Letusrock написав:Як мінінмум один з варіантів закінчення війни є - це коли Успіхи закінчаться/втомляться а диванні турбопатріоти типу песікота відморозяться їх замінити
Так перші - вже давно дуже втомлені і почали закінчуватись, а другі - теж вже давно почали відморржуватись нас замінити!
  vitaliiangel написав:В русской армии запретили мобилки. Прикинь долярчик что и тебе запретят? Кто нам тогда про сосиски расскажет
Буду до лапки голуба примотувати папірець з "важливою інформацією" і відправляти в Київ на фінанс юа))

п.с.
Та на Марсі вже збирає командир мобілки в ящик, перед відправкою марсіан на нуль!
Але деякі хитрі марсіани мають по 2 телефони, то звичайно, що лише 1 віддають на зберігання))
  detroytred написав:Нема одного зрозумілого підходу.
Тільки вінегрет.
Да ще й без ключового інградієнту --- ціни.
Ще й відірваність від реалій: влада про визволення до останньої верби, коли фронт сунеться вглиб, а не до кордону; і населення навіть за свою хату не рветься битися, а не те що за останню десь вербу.
Гарно сказано!


Успіх , Доброго здоров,я .
А чому не здаєте телефон ?
Ви маєте надію на те що вас не запеленгують ?
І коли прилитіть , то вам не одірве голову ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:03

  Успіх написав:Все просто, як заробити окуляри пА350$ :mrgreen:

Треба всього лиш дві речі:
1. Максимально-потужна допомога зброї і техніки від колективного заходу, на кшталт: "все і зразу!"
2. "Як ВСІ - то ВСІ!!!"©
(групами, по-колу, по-черзі, по-змінно, рік/через/рік, але "як всі, то всі!"©

Всі крім мого сина
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:04

  Letusrock написав:
  Shaman написав:проштовхуєте думку треба здаватися

не буду писати що брехня, напишу краще - це ваша субєктивна думка
  Shaman написав:на яких умовах проводити перемовини з Рашею
на умовах США і Китаю.
Якщо ж ви натякаєте що війна буде ще 5-10 років і більше то вважаю справедливим дати людям право вибору

але Раша висуває власні умови. що таке план США? а план Китаю здається за все добре, проти всього погано.

нема про що домовлятися - через позицію Раші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:план дій де? що треба робити?

Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.

ти ж критикуєш - пропонуй. але нема чого...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:06

  UA написав:У Флер та Песікота нема дітей?

Може і є. Але я на 100% впевнений що їм не загрожує мобілізація. Ні одна мати не захоче щоб її син пішов на війну(зараз, в 2024).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:07

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:план дій де? що треба робити?

Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.

ти ж критикуєш - пропонуй. але нема чого...

ти не критикуєш?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:12

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:план дій де? що треба робити?

Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.


https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-na-k ... nastupayut
на Курщині йдуть бої, окупанти підтвердили, що ЗСУ наступають
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