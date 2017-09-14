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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9359936093619362>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 21
Від 3 до 6 місяців
5%
1
Від 6 до 12 місяців
38%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
4
Від 1,5 до 2 років
5%
1
Від 2 до 2,5 років
5%
1
Від 2,5 до 3 років
10%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
0
0
Більше 5 років
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пока я целый день занимался более важными делами, на этом форуме меня активно обсуждали, так отвечу, как в анекдоте

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!


:)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:15

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.

ти ж критикуєш - пропонуй. але нема чого...

ти не критикуєш?

питанням на питання - гарний спосіб не відповідати :D

я вже пояснював свою позицію, зараз не буду витрачати час. але ще раз кажу - те, що Україна не хоче перемовин - це російська брехня. а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору.
поки Раша пропонує лише здатися.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:23

Свято наближається!©)))

  холява написав:Успіх , Доброго здоров,я .
А чому не здаєте телефон ?
Ви маєте надію на те що вас не запеленгують ?
І коли прилитіть , то вам не одірве голову
Доброго здоров'я!
Не здаю, бо ще на самому нулі не був))
Але от, обіцяють мені, що через декілька днів знову віддадуть мене в підпорядкування, але на цей раз - бригаді піхоти(на копання/будування)
То є шанс побувати, якщо не на самому нулі, то досить близько нього.

Та й вище, я Хотабу вже відповів на це питання.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:31

  yanyura написав:
Рассказ (на камеру, около 6 минут) "простого росиянина", одного из тех, кому по словам Кара-Мурзы мешают жить санкции запада:
Пленный с Востока, Гареев Рустам Сагитович, г. Ульяновск. 41 бригада, подписал контракт в Ханты-Мансийском округе (почти 3 тыс. км. от Украины).

Штурмовал окрестности Авдеевки

Рассказал в деталях сколько и как убил мирных жителей после захвата Авдеевки

женщин и детей сначала насиловали, потом убивали.

Всего было трое мальчиков, пять девочек, шесть женщин (детям 10-13 лет, женщинам 36-40 лет).

https://t.me/vanek_nikolaev/25637

andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.

Когда подобные ролики-показания имеют происхождение от НПУ, прокуратуры, ДБР... определенное доверие есть (с нюансами естественно)
А так извините.
И почему этот торчек одет по гражданке?
Сколько им лет было?
37-38 лет
На войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:36

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  fler написав:З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які працюють в науці?
Я ж кажу - цим мене не вщіпнути!
Я й сам це тут 100500раз наголошую! :D

Бо - "З іншого боку, скільки ви знаєте осіб з 9 класів сільської школи, які заробили і придбали ДВІ квартири у великому місті?!"© :lol:

Давай спочатку тут визначимо/зрозуміємо "як так?"©
- з бідної сім'ї
- без зв'язків з крутеликами
- сумку з лямом гривень/доларів - не знайшов
- "таланту/вміння"такого як ти за окуляри - не маю :mrgreen:

То - як так?© ;)

Успіх, за бажанням цей талант ти можеш швидко опанувати :mrgreen:

Шаман досвічений в швидкому опануванні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:40

  flyman написав:
  detroytred написав:Все те, що за віконцем, більш-менш можна пояснити прогнозом на країну-фортецю...
Тільки ще й в саме нашій оригінальній формі та відповідному рівні. Як ото історичний аналог - Запоріжська Січ...
Сталий розвиток в майбутньому))

На Січ тікали за вольностями з кріпацтва/рабства.
А ти хочеш щоби тут аж з трусів вискакували в гіпотетичну фортецю-казарму з довічним ПМЖ з обмеженнями базових прав

Ти не враховуєш того, що люди різні.
І на отаку купу населення знайдеться достатня мінімальна маса таких, яким одвічна боротьба, служба тощо до вподоби.
А також достатня кількість сірої маси, яким пофіг ... на отой виїзд за кордон, обмеження і т.д.
І ще достатня частка вищого сорту, яка буде без обмежень.
Якраз набереться на фортецю.

Ти ще сам в ній залишишся може залюбки, якщо тебе не чіпатимуть))
А там і обмеження знімуть усі...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:41

  Shaman написав:а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору.
поки Раша пропонує лише здатися.

Те що вони почали агресивну війну не означає що ми усі маємо або загинути або втекти з України. Іншої альтернативи ти не пропонуєш.
Вибір є завжди.

А що пропонує рашка?
Це насправді не відомо. Те що путін каже публічно не означає що те саме він говорить в кулуарах. А що робиться в кулуарах бидлу(українцям) знати не дозволено, зокрема 2,5 роки пройшло після Стамбульських перемовин, інформації від української сторони - нуль.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:43

«Якщо темп бойових дій не зміниться, тоді за поточних темпів реактивації техніка у росіян вичерпається ближче до жовтня 2025 року. Це дуже спрощена модель, яка залежить від багатьох похідних. Але менше з тим, кількість техніки, яку зможуть використовувати росіяни із часом, буде все сильніше зменшуватися», — додали у повідомленні.
https://thepage.ua/ua/news/vtrati-rf-sk ... yi-tehniki
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:54

  холява написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:план дій де? що треба робити?

Твій план де? Що треба робити?
Воювати до перемоги - це не план.


https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-na-k ... nastupayut
на Курщині йдуть бої, окупанти підтвердили, що ЗСУ наступають


Знову "потужний наступ" РДК?
Шебекіно - Вовчанськ
Суджа - ....?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:00

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  jump написав:Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей,
удивительно какие-то отчаянные леди в условиях полной неопределённости еще рожают. А завтра мужа заберёт тцк и будешь сама таскать коляску на 5й этаж и по супермаркетам.


Ты еще недавно так провокативненько намекал, что обновили данные 3 млн - это все под бронью.
А теперь тебя удивляет 100к новороженых на 3 млн под бронью. :mrgreen:
А ведь есть еще проворные Успихи, которые третьего не языком заделали, а чем положено.

Новый сорт внезапного поворота эволюции- выведен ген "хитрожопости" под названием бронированные.
Как новую рассу назовёте?
Бетон
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