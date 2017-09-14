andrijk777 написав:Твій план де? Що треба робити? Воювати до перемоги - це не план.
ти ж критикуєш - пропонуй. але нема чого...
ти не критикуєш?
питанням на питання - гарний спосіб не відповідати
я вже пояснював свою позицію, зараз не буду витрачати час. але ще раз кажу - те, що Україна не хоче перемовин - це російська брехня. а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору. поки Раша пропонує лише здатися.
холява написав:Успіх , Доброго здоров,я . А чому не здаєте телефон ? Ви маєте надію на те що вас не запеленгують ? І коли прилитіть , то вам не одірве голову
Доброго здоров'я! Не здаю, бо ще на самому нулі не був)) Але от, обіцяють мені, що через декілька днів знову віддадуть мене в підпорядкування, але на цей раз - бригаді піхоти(на копання/будування) То є шанс побувати, якщо не на самому нулі, то досить близько нього.
andrijk777, вы не женщина и не ребенок, т.ч. боятся прихода орков вам не стоит.
Когда подобные ролики-показания имеют происхождение от НПУ, прокуратуры, ДБР... определенное доверие есть (с нюансами естественно) А так извините. И почему этот торчек одет по гражданке? Сколько им лет было? 37-38 лет На войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить.
detroytred написав:Все те, що за віконцем, більш-менш можна пояснити прогнозом на країну-фортецю... Тільки ще й в саме нашій оригінальній формі та відповідному рівні. Як ото історичний аналог - Запоріжська Січ... Сталий розвиток в майбутньому))
На Січ тікали за вольностями з кріпацтва/рабства. А ти хочеш щоби тут аж з трусів вискакували в гіпотетичну фортецю-казарму з довічним ПМЖ з обмеженнями базових прав
Ти не враховуєш того, що люди різні. І на отаку купу населення знайдеться достатня мінімальна маса таких, яким одвічна боротьба, служба тощо до вподоби. А також достатня кількість сірої маси, яким пофіг ... на отой виїзд за кордон, обмеження і т.д. І ще достатня частка вищого сорту, яка буде без обмежень. Якраз набереться на фортецю.
Ти ще сам в ній залишишся може залюбки, якщо тебе не чіпатимуть)) А там і обмеження знімуть усі...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору. поки Раша пропонує лише здатися.
Те що вони почали агресивну війну не означає що ми усі маємо або загинути або втекти з України. Іншої альтернативи ти не пропонуєш. Вибір є завжди.
А що пропонує рашка? Це насправді не відомо. Те що путін каже публічно не означає що те саме він говорить в кулуарах. А що робиться в кулуарах бидлу(українцям) знати не дозволено, зокрема 2,5 роки пройшло після Стамбульських перемовин, інформації від української сторони - нуль.
«Якщо темп бойових дій не зміниться, тоді за поточних темпів реактивації техніка у росіян вичерпається ближче до жовтня 2025 року. Це дуже спрощена модель, яка залежить від багатьох похідних. Але менше з тим, кількість техніки, яку зможуть використовувати росіяни із часом, буде все сильніше зменшуватися», — додали у повідомленні. https://thepage.ua/ua/news/vtrati-rf-sk ... yi-tehniki
jump написав:Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей,
удивительно какие-то отчаянные леди в условиях полной неопределённости еще рожают. А завтра мужа заберёт тцк и будешь сама таскать коляску на 5й этаж и по супермаркетам.
Ты еще недавно так провокативненько намекал, что обновили данные 3 млн - это все под бронью. А теперь тебя удивляет 100к новороженых на 3 млн под бронью. А ведь есть еще проворные Успихи, которые третьего не языком заделали, а чем положено.
Новый сорт внезапного поворота эволюции- выведен ген "хитрожопости" под названием бронированные. Как новую рассу назовёте?