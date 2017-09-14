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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:03
andrijk777 написав: Shaman написав:
а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору.
поки Раша пропонує лише здатися.
Те що вони почали агресивну війну не означає що ми усі маємо або загинути або втекти з України. Іншої альтернативи ти не пропонуєш.
Вибір є завжди.
А що пропонує рашка?
Це насправді не відомо. Те що путін каже публічно не означає що те саме він говорить в кулуарах. А що робиться в кулуарах бидлу(українцям) знати не дозволено, зокрема 2,5 роки пройшло після Стамбульських перемовин, інформації від української сторони - нуль.
є ще альтернатива боротися, про яку ти чомусь (свідомо?) забуваєш. коли на тебе напали на вулиці варіанти ті ж самі - впасти на землю (з надією, що не заб'ють), втікати, битися. можна ще спробувати поговорити, але гадаю це перейде в варіант впасти на землю після першого удару.
не переймайся, перемовини йдуть. але запропонують варіант, на який могли б погодитися й Раша, й Україна. варіант по лінії боєзіткнення - робочий. але ж він не влаштовує Рашу. її мета - знищення України як держави, а українців, як етносу. хвора ідея, але дуже зайшла й їх царю, й більшості населення.
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777
, Letusrock
. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
а ви продовжуйте вашу тяжку працю - переконуйте українців, що треба домовлятися (але не кажете на яких умовах) - тобто здаватися...
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:09
Бетон написав:
Новый сорт внезапного поворота эволюции- выведен ген "хитрожопости" под названием бронированные.
Как новую рассу назовёте?
После войны останутся находчивые и кто хорошо прятался.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:12
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
а умови які висуває Раша - вони неприйнятні. ось й все. не ми почали цю війну, тому ми лише захищаємось. нема вибору.
поки Раша пропонує лише здатися.
Те що вони почали агресивну війну не означає що ми усі маємо або загинути або втекти з України. Іншої альтернативи ти не пропонуєш.
Вибір є завжди.
А що пропонує рашка?
Це насправді не відомо. Те що путін каже публічно не означає що те саме він говорить в кулуарах. А що робиться в кулуарах бидлу(українцям) знати не дозволено, зокрема 2,5 роки пройшло після Стамбульських перемовин, інформації від української сторони - нуль.
є ще альтернатива боротися, про яку ти чомусь (свідомо?) забуваєш. коли на тебе напали на вулиці варіанти ті ж самі - впасти на землю (з надією, що не заб'ють), втікати, битися. можна ще спробувати поговорити, але гадаю це перейде в варіант впасти на землю після першого удару.
не переймайся, перемовини йдуть. але запропонують варіант, на який могли б погодитися й Раша, й Україна. варіант по лінії боєзіткнення - робочий. але ж він не влаштовує Рашу. її мета - знищення України як держави, а українців, як етносу. хвора ідея, але дуже зайшла й їх царю, й більшості населення.
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777
, Letusrock
. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
а ви продовжуйте вашу тяжку працю - переконуйте українців, що треба домовлятися (але не кажете на яких умовах) - тобто здаватися...
Ну дійсно...
Ну все навпаки. От навпаки.
Це українців треба переконати і це дійсно важка праця, що треба всім битися (не дороги будувати навіть в прифронтових містах, не квіти висаджувати, не кондиціонери для прохолоди вмикати, не витрачати гроші на всяку..., не спускати корупціонерам, і т.д.) --- а битися і працювати на боротьбу.
Але щось не виходить.
Саме тому (тому що не виходить. Що реал інший. Що розвиток подій йде в негативному напрямку) і виникають підстави для розгляду альтернативних варіантів рішення.
Розгляду.
Альтернативних, ніж до звільнення останньої верби.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 сер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:14
Shaman написав:
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
І що, євреї перемогли Гітлера? Або нещодавно Ізраіль сам відбивав масовані ракетні та безпілотні атаки? Чи це зараз ізраільські авіаносці та ізраільська авіація зі всього світу злітається у зону конфлікту? Відповідь є у нашого питання, тільки ми не євреї і наше питання це тільки наше. Тому і маємо:
«Они угрожают нанести серьезный удар по Израилю. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной. Позвольте мне сказать это еще раз: железной. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля»
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Востаннє редагувалось d44
в Вів 06 сер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:18
detroytred написав:
Але щось не виходить.
Саме тому (тому що не виходить. Що реал інший. Що розвиток подій йде в негативному напрямку) і приходиться розглядати альтернативні варіанти рішення.
Войну уже можна делить на период до сортового закона про мобилизацию и после.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:19
andrijk777 написав:
А можна питаннячко?
А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.
В видео об этом не сказано. Могу предположить, что мужья и отцы этих детей обычные люди, поэтому не рыли окопы (не было поставлено таких задач от руководства области, района, города).
Где находятся и что делают сейчас? Скорее всего еще во время боев под Авдеевкой вступили в ТРО или ЗСУ защищать свой город, часть из них до сих пор воюет, или уже 200, а если 300, то тоже на неоккупированной территории.
Где они были перед войной? Перед войной они работали на своих работах, как и все остальные граждане Украины, независимо от своего места жительства.
Почему не вывезли свои семьи? Видимо не чиновники и не богатые люди, те свои семьи заранее вывозят, + пропаганда "Авдеевку не отдадим", + заверения "да всё хорошо будет под оккупацией, женщин и детей не тронут". Ну а потом - спросите у тех кто воюет, особенно у тех, кто на 0, у них есть возможность пробраться даже не в оккупированную, а в серую зону и вывезти оттуда своих жен и детей?
Посмотрите видео, как абсолютно спокойно этот орк рассказывает, как обматывали скотчем рты детям и женщинам перед изнасилованием в течение примерно 2-х часов, как ломали руки и ноги женщинам перед тем, как их повесить, он при этом никаких эмоций не высказывает, это для него обыденно. Считаете, что он единственный такой? Да, он уже не придет в ваш город, но могут придти десятки, сотни тысяч таких как он.jump
На ваш ответ andrijk777
А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"?
jump написав:
У Львові в одному з гуртожитків, де проживають переселенці зі сходу, затримали 24-річного чоловіка з Авдіївки, який вчинив сексуальне насильство щодо 8-річного хлопчика.
Верю, что ни один львовянин, по крайней мере за время независимой Украины на такое не способен, такое могут сотворить только беженцы (переселенцы) с востока Украины. И верю, что 24-летний из Авдеевки оставил там как минимум одного своего 10-летнего ребенка и 36-летнюю жену!
UA написав:
Когда подобные ролики-показания имеют происхождение от НПУ, прокуратуры, ДБР... определенное доверие есть (с нюансами естественно)
А так извините.
И почему этот торчек одет по гражданке?
Сколько им лет было?
37-38 лет
На войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить.
Странно, что увидев не на официальных
сайтах НПУ, прокуратуры, ДБР и т.д., обезглаленное тело с отсеченными руками и ногами, Лубинец обратился и в ООН и в МКЧХ, а Президент Украины увидев видео орков как расстреляли пленного Александра Мациевского присвоил ему посмертно звание Героя Украины.
Если вы посмотрите видео, то услышите, как он называет возраст "38-40 лет" и "36-40 лет", но не 37-38, а также как он говорит, что переодевался в траншее.
Вы лично можете определить примерный возраст незнакомой женщины? И сказать, что ей примерно 20, 30, 40, 50 лет?
Востаннє редагувалось yanyura
в Вів 06 сер, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:25
UA написав: andrijk777 написав:
Не думайте про людей погано. Усі люди хороші для себе.
Думаю все банальніше:
Флер думаю має матеріальну зацікавленість - нерухомість або інше на окупованих територіях.
Песікот - ідейний(за Україну), особисто йому нічого не загрожує, нехай інші воюють.
Будівельник - також ідейний(за Україну), програш України - загроза його бізнесу. За синів порішав(за хабар в Україні все вирішується), тепер нехай інші(бідні) воюють.
У Флер та Песікота нема дітей?
На 99,999% впевнений, що спільних - нема
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:41
yanyura написав:
Странно, что увидев не на официальных
сайтах НПУ, прокуратуры, ДБР и т.д., обезглаленное тело с отсеченными руками и ногами, Лубинец обратился и в ООН и в МККР, а Президент Украины увидев видео орков как расстреляли пленного Александра Мациевского присвоил ему посмертно звание Героя Украины.
Если вы посмотрите видео, то услышите, как он называет возраст "38-40 лет" и "36-40 лет", но не 37-38, а также как он говорит, что переодевался в траншее.
Вы лично можете определить примерный возраст незнакомой женщины? И сказать, что ей примерно 20, 30, 40, 50 лет?
Зазвичай люди говорять Жінка біля 40, чи жінка під 40, або жінці вже 35 точно є, а може й 40.
Побачив в підвалі жінку 38 років, дівчинку 9 років та хлопчика 11 років це як?
Вибачте, але оперативно-розшукова діяльність це Ваша не найсильніша якість.
Відео з розстрілом Мациевского хто зняв?
Між відео розстрілу та відео зізнання про розстріл різницю відчуваєте?
В першому випадку цікаво лише монтаж чи ні та коли і при яких обставинах знято.
Передивіться відео з торчом в червоній майці ніби це ви даєте ці покази на себе.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:47
andrijk777 написав: UA написав:
У Флер та Песікота нема дітей?
Може і є. Але я на 100% впевнений що їм не загрожує мобілізація. Ні одна мати не захоче щоб її син пішов на війну(зараз, в 2024).
Скоріше за все просто виїдуть коли відсвяткують своє 17-річчя.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 19:47
Schmit написав:
Знову "потужний наступ" РДК?
Шебекіно - Вовчанськ
Суджа - ....?
Ничего непонятно, но очень интересно. Не одним РДК богаты.
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