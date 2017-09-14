Додано: Вів 06 сер, 2024 19:19

andrijk777 написав: А можна питаннячко?

А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д. А можна питаннячко?А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"? А де вони були перед війною? А чому вони не рили окопи перед Авдєєкою, коли США 100% заявила що війна буде? Чому не вивезли своїх "женщин и детей"? І т.д.

А де знаходяться і що роблять чоловіки і тати цих "женщин и детей"?

jump написав: У Львові в одному з гуртожитків, де проживають переселенці зі сходу, затримали 24-річного чоловіка з Авдіївки, який вчинив сексуальне насильство щодо 8-річного хлопчика. У Львові в одному з гуртожитків, де проживають переселенці зі сходу, затримали 24-річного чоловіка з Авдіївки, який вчинив сексуальне насильство щодо 8-річного хлопчика.

UA написав: Когда подобные ролики-показания имеют происхождение от НПУ, прокуратуры, ДБР... определенное доверие есть (с нюансами естественно)

А так извините.

И почему этот торчек одет по гражданке?

Сколько им лет было?

37-38 лет

На войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить. Когда подобные ролики-показания имеют происхождение от НПУ, прокуратуры, ДБР... определенное доверие есть (с нюансами естественно)А так извините.И почему этот торчек одет по гражданке?Сколько им лет было?37-38 летНа войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить.

В видео об этом не сказано. Могу предположить, что мужья и отцы этих детей обычные люди, поэтому не рыли окопы (не было поставлено таких задач от руководства области, района, города).Где находятся и что делают сейчас? Скорее всего еще во время боев под Авдеевкой вступили в ТРО или ЗСУ защищать свой город, часть из них до сих пор воюет, или уже 200, а если 300, то тоже на неоккупированной территории.Где они были перед войной? Перед войной они работали на своих работах, как и все остальные граждане Украины, независимо от своего места жительства.Почему не вывезли свои семьи? Видимо не чиновники и не богатые люди, те свои семьи заранее вывозят, + пропаганда "Авдеевку не отдадим", + заверения "да всё хорошо будет под оккупацией, женщин и детей не тронут". Ну а потом - спросите у тех кто воюет, особенно у тех, кто на 0, у них есть возможность пробраться даже не в оккупированную, а в серую зону и вывезти оттуда своих жен и детей?Посмотрите видео, как абсолютно спокойно этот орк рассказывает, как обматывали скотчем рты детям и женщинам перед изнасилованием в течение примерно 2-х часов, как ломали руки и ноги женщинам перед тем, как их повесить, он при этом никаких эмоций не высказывает, это для него обыденно. Считаете, что он единственный такой? Да, он уже не придет в ваш город, но могут придти десятки, сотни тысяч таких как он.На ваш ответВерю, что ни один львовянин, по крайней мере за время независимой Украины на такое не способен, такое могут сотворить только беженцы (переселенцы) с востока Украины. И верю, что 24-летний из Авдеевки оставил там как минимум одного своего 10-летнего ребенка и 36-летнюю жену!Странно, что увидевсайтах НПУ, прокуратуры, ДБР и т.д., обезглаленное тело с отсеченными руками и ногами, Лубинец обратился и в ООН и в МКЧХ, а Президент Украины увидев видео орков как расстреляли пленного Александра Мациевского присвоил ему посмертно звание Героя Украины.Если вы посмотрите видео, то услышите, как он называет возраст "38-40 лет" и "36-40 лет", но не 37-38, а также как он говорит, что переодевался в траншее.Вы лично можете определить примерный возраст незнакомой женщины? И сказать, что ей примерно 20, 30, 40, 50 лет?