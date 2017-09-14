|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 06 сер, 2024 19:55
Shaman написав:
- тобто здаватися...
Ох і слизька тема, але давайте спробуємо
1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ!
2. Домовлятися?
А тут є жирний нюанс
Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати!
Логічно?
Логічно!
А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати?
Хто саме?
Ну і так до слова додам сон, який мені приснився))
І звичайно - сон про Марс!
Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну
, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!!
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення)
А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе...
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 06 сер, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6695
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:06
andrijk777 написав: flyman написав:
якщо народилося 80К наседення, то при оптимістичні середній тривалості життя 60 років то прогнозоване населення аборигенів у фортиці 4.8 млн, тобто Київ і область
Звідки такі дані???
Народилось в 2023 - 180 тисяч. Середня прогнозована тривалість життя - 72 роки.Виходить прогнозоване населення(через 72 роки) - 13 мільйонів.
В реальності це буде десь через 40-50 років, тому що народжуваність буде падати.
Тут правда не врахована міграція.
Це, так розумію, так званий, оптимістичний сценарій.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35913
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:07
Спецпредставником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер стане заступник держсекретаря Річард Варма, пише Bloomberg.
Пріцкер залишає після себе план для своєї заміни. Він складається із пʼяти кроків та спрямований на те, щоб допомогти Україні досягти успіху в залученні понад $480 млрд, які потрібні для відновлення після війни.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29784
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:11
Успіх написав: Shaman написав:
- тобто здаватися...
Ох і слизька тема, але давайте спробуємо
1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ!
2. Домовлятися?
А тут є жирний нюанс
Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати!
Логічно?
Логічно!
А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати?
Хто саме?
Ну і так до слова додам сон, який мені приснився))
І звичайно - сон про Марс!
Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну
, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!!
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення)
А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе...
Грузія здалася?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35913
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:23
Бетон написав:
⚡️ На початку літа Україна могла знищити десятки російських бомбардувальників Су-34 на авіабазі в "Мальшево", але США не дозволили цього зробити, — Forbes
ㅤ
❗️Україна готувала завдати удару по путіну та міністру оборони рф, але США переконали цього не робити, — ЗМІ
Операція мала бути проведена у день ВМФ рф, коли на параді в Петербурзі виступав путін. Але все зірвалося, бо перед цим російський міністр оборони дзвонив главі Пентагону Остіну, щоб той переконав Україну відмовитись від своїх планів.
ㅤ
Что это за война
что бы америке было удобно. кто платит тот и танцует.
как бы всем кто хоть немного с умом это понятно.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:25
stm написав: Schmit написав:
Знову "потужний наступ" РДК?
Шебекіно - Вовчанськ
Суджа - ....?
Ничего непонятно, но очень интересно. Не одним РДК богаты.
Ну Вовчанськ - знаєте, як зараз виглядає?, а яке містечко навпроти через кордон?
Хід думок зрозумілий?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:27
Schmit написав: stm написав: Schmit написав:
Знову "потужний наступ" РДК?
Шебекіно - Вовчанськ
Суджа - ....?
Ничего непонятно, но очень интересно. Не одним РДК богаты.
Ну Вовчанськ - знаєте, як зараз виглядає?, а яке містечко навпроти через кордон?
Хід думок зрозумілий?
Нет, женщины думают иначе. Озвучьте, пожалуйста.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4986
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:28
Успіх написав:
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Про однокурсника писав: з перших днів був добровольцем, хоч і кандидат наук, справжній патріот.
Був наводчик в артилерії, з бойовим досвідом, їздив в Європу на навчання НАТО, але якийсь геній восени 2023 перевів його копати траншеї. Після цього весь патріотизм зник. Нарешті він знайшов спосіб як звільнитись із ЗСУ, а його побратими досі копають.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3555
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 617 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:38
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Про однокурсника писав: з перших днів був добровольцем, хоч і кандидат наук, справжній патріот.
Був наводчик в артилерії, з бойовим досвідом, їздив в Європу на навчання НАТО, але якийсь геній восени 2023 перевів його копати траншеї. Після цього весь патріотизм зник. Нарешті він знайшов спосіб як звільнитись із ЗСУ, а його побратими досі копають.
Так отож!
Отож!!!
Хтось, наче, спеціально таку куєту внєдряє!🤦🏻🤷
Хоч я і Залужним "не тішився", але за нього такої куєти не було!
Цікаво, звідки ноги таких акуїтєльних ідей ростуть?
І чому до сих пір ці ноги ніхто не переламав?(в обох смислах цього слова)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6695
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39
flyman написав: Успіх написав: Shaman написав:
- тобто здаватися...
Ох і слизька тема, але давайте спробуємо
1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ!
2. Домовлятися?
А тут є жирний нюанс
Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати!
Логічно?
Логічно!
А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати?
Хто саме?
Ну і так до слова додам сон, який мені приснився))
І звичайно - сон про Марс!
Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну
, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!!
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення)
А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе...
Грузія здалася?
чи здалася Грузія? - з'їзди в Гагру розпитай сусідів Арахамії
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5222
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63405
|
|
|1493
|222743
|
|
|6076
|708466
|
|