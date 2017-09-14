UA написав:Зазвичай люди говорять Жінка біля 40, чи жінка під 40, або жінці вже 35 точно є, а може й 40. Побачив в підвалі жінку 38 років, дівчинку 9 років та хлопчика 11 років це як? Вибачте, але оперативно-розшукова діяльність це Ваша не найсильніша якість. Відео з розстрілом Мациевского хто зняв? Між відео розстрілу та відео зізнання про розстріл різницю відчуваєте? В першому випадку цікаво лише монтаж чи ні та коли і при яких обставинах знято. Передивіться відео з торчом в червоній майці ніби це ви даєте ці покази на себе.
Он не признается, что сам убивал. Первых женщин вешал "Захар", по указанию командира с позывным "Омск". Остальных "ставили к стенке и расстреливали". Но он ни разу не сказал, что сам убивал, т.е не признался в убийстве ни женщин, ни детей, точно так же он не сказал, что сам насиловал.
По возрасту. Есть люди, которые довольно точно могут определять возраст, чаще это связаные с расследованием или медициной. Утверждать, что он из таких не буду. Но заявлять о возрасте "36-38", 38-40" не каждый будет. Намного чаще (практически всегда) определяют именно как вы пишете
Жінка біля 40, чи жінка під 40, або жінці вже 35 точно є, а може й 40.
Монтаж это или правда, поживем - посмотрим. Думаю, что это видео будет иметь продолжение в виде расследования соотв. украинских правоохранительных органов и решения суда.
andrijk777 написав:Середня прогнозована тривалість життя - 72 роки. Виходить прогнозоване населення(через 72 роки) - 13 мільйонів. В реальності це буде десь через 40-50 років, тому що народжуваність буде падати. Тут правда не врахована міграція.
Це, так розумію, так званий, оптимістичний сценарій.
Це старі довоєнні цифри. Мінсоц:
дія цих чинників багаторазово посилилась через збройну агресію Російської Федерації, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, включно з дітьми; в результаті середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка); https://www.msp.gov.ua/projects/870/
Якщо війна триватиме, то очікувано очікувана тривалість життя ще скоротиться ну і міграція не зменшиться.
1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ! 2. Домовлятися? А тут є жирний нюанс Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати! Логічно? Логічно! А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати? Хто саме?
Ну і так до слова додам сон, який мені приснився)) І звичайно - сон про Марс! Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!! І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни! Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення) А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе...
Які потужні напряги мізку! .... неймовірно ! ....і це людина з приватной стартовой площадкой на марс ..... Мені подобається ,що ви на марсі буваєте, частіше ніж у своєму блоці .
Як щоб ви ще через мандри до марсу ПИСАЛИ про нерухомість у Львові ... ?
Може і є. Але я на 100% впевнений що їм не загрожує мобілізація. Ні одна мати не захоче щоб її син пішов на війну(зараз, в 2024).
Скоріше за все просто виїдуть коли відсвяткують своє 17-річчя.
так всі їдуть. знайомі відправили сина в Словакію на навчання. З Ужгорода забирали автобуси. Три автобуси хлопців. І стояли на кордоні більше 9 годин. Чомусь мляво пропускають погранці. Третій автобус відправився з пересадкою на кордоні щоб не чекати.