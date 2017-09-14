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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9362936393649365>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 25
Від 3 до 6 місяців
4%
1
Від 6 до 12 місяців
32%
8
Від 1 до 1,5 року
24%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
8%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Зазвичай люди говорять Жінка біля 40, чи жінка під 40, або жінці вже 35 точно є, а може й 40.
Побачив в підвалі жінку 38 років, дівчинку 9 років та хлопчика 11 років це як?
Вибачте, але оперативно-розшукова діяльність це Ваша не найсильніша якість.
Відео з розстрілом Мациевского хто зняв?
Між відео розстрілу та відео зізнання про розстріл різницю відчуваєте?
В першому випадку цікаво лише монтаж чи ні та коли і при яких обставинах знято.
Передивіться відео з торчом в червоній майці ніби це ви даєте ці покази на себе.

Он не признается, что сам убивал. Первых женщин вешал "Захар", по указанию командира с позывным "Омск". Остальных "ставили к стенке и расстреливали". Но он ни разу не сказал, что сам убивал, т.е не признался в убийстве ни женщин, ни детей, точно так же он не сказал, что сам насиловал.

По возрасту. Есть люди, которые довольно точно могут определять возраст, чаще это связаные с расследованием или медициной. Утверждать, что он из таких не буду. Но заявлять о возрасте "36-38", 38-40" не каждый будет. Намного чаще (практически всегда) определяют именно как вы пишете
Жінка біля 40, чи жінка під 40, або жінці вже 35 точно є, а може й 40.

Монтаж это или правда, поживем - посмотрим. Думаю, что это видео будет иметь продолжение в виде расследования соотв. украинских правоохранительных органов и решения суда.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:33

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Середня прогнозована тривалість життя - 72 роки.
Виходить прогнозоване населення(через 72 роки) - 13 мільйонів.
В реальності це буде десь через 40-50 років, тому що народжуваність буде падати.
Тут правда не врахована міграція.

Це, так розумію, так званий, оптимістичний сценарій.

Це старі довоєнні цифри. Мінсоц:
дія цих чинників багаторазово посилилась через збройну агресію Російської Федерації, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, включно з дітьми; в результаті середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка); https://www.msp.gov.ua/projects/870/

Якщо війна триватиме, то очікувано очікувана тривалість життя ще скоротиться ну і міграція не зменшиться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:41

  UA написав:
  Бетон написав:Новый сорт внезапного поворота эволюции- выведен ген "хитрожопости" под названием бронированные.
Как новую рассу назовёте?

После войны останутся находчивые и кто хорошо прятался.
mosiychuk sapiens


Я вибачаюсь , а ви , Бетон ,молдавскій псіхолог та інші, сюди не потрапляють ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:46

  Shaman написав:щось на умовах всі агітатори за мир ламаються - "надо просто перестать стрелять."


так ви теж ламаєтеся на питанні скільки буде продовжуватися війна.
конкретно скільки?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:49

  Успіх написав:
  Shaman написав:- тобто здаватися...
Ох і слизька тема, але давайте спробуємо ;)

1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ!
2. Домовлятися?
А тут є жирний нюанс ;)
Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати!
Логічно?
Логічно!
А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати?
Хто саме?

Ну і так до слова додам сон, який мені приснився))
І звичайно - сон про Марс!
Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!!
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення)
А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе... :shock: :shock: :shock:


Які потужні напряги мізку!
.... неймовірно !
....і це людина з приватной стартовой площадкой на марс .....
Мені подобається ,що ви на марсі буваєте, частіше ніж у своєму блоці .

Як щоб ви ще через мандри до марсу ПИСАЛИ про нерухомість у Львові ... ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:24

  tester7336 написав:
  Shaman написав:щось на умовах всі агітатори за мир ламаються - "надо просто перестать стрелять."

так ви теж ламаєтеся на питанні скільки буде продовжуватися війна.
конкретно скільки?

оце чиста консерва, але яка нахабна. й звісно американці у всьому винні :lol:

доки кацапи не надірвуться. й враховуючи, як вони розмінюють людей на території, то Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.

а війна з Рашою в тій чи іншій формі буде йти довго, до її розвалу. а після розвалу подивимось.

а тепер відповідь на моє питання чекаю. чи дурних нема відповідати? завдання лише провокувати? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:27

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:доки кацапи не надірвуться.

Т.е. воевать надо пока кацапы не выдохнутся?
  Shaman написав:Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.

Мне неизвестны планы раши. А вот то, что у нас сил не хватит на 2026г я подозреваю.
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:41

  TUR написав:
  Shaman написав:доки кацапи не надірвуться.

Т.е. воевать надо пока кацапы не выдохнутся?
  Shaman написав:Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.

Мне неизвестны планы раши. А вот то, что у нас сил не хватит на 2026г я подозреваю.

знову перекручують. воювати не ми почали, але в нас вибору не має. що, Раша пропонує якийсь умови для перемовин? ні, не пропонує.

чекаю, скажіть умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:47

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:У Флер та Песікота нема дітей?

Може і є. Але я на 100% впевнений що їм не загрожує мобілізація. Ні одна мати не захоче щоб її син пішов на війну(зараз, в 2024).

Скоріше за все просто виїдуть коли відсвяткують своє 17-річчя.


так всі їдуть. знайомі відправили сина в Словакію на навчання.
З Ужгорода забирали автобуси. Три автобуси хлопців.
І стояли на кордоні більше 9 годин. Чомусь мляво пропускають погранці.
Третій автобус відправився з пересадкою на кордоні щоб не чекати.
tester7336
 
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