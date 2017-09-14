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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:49
vitaliiangel
Ветік - ангел .....(не бажаю лаятись )
Я вже через рік , як пішов на пенсію , зрозумів що відстав від сучасних ліків , методік лікування , настільки швидко усе крокує .
А ще через 18 місяців , ті що в ЗСУ, я навіть боюсь заглядати на сучасні методики .
Я почитав тебе ( Маслоу )- ну що сказать ?
...... таке враження що деінколи читаеш загальну псіхологію , знаходиш якесь речення , слово....... і раз 239 його повторюєш .
Розумієш , ти вже став дебілом від страху , а все видаеш себе за щось неймовірне .( окриленний дебіл )
Ти вже давно давно утратив свої здібності , так що я дуже прошу "зміни гальмівні колодки " вони вже дуже скриплять .....
Захоплюватись людиной ,яка відкрито розповідає про негаразди , а потім сам ОПИСУЄ що він зробив недоречного може тільки дебіл , такий як ти .
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:52
Shaman написав: tester7336 написав: Shaman написав:
щось на умовах всі агітатори за мир ламаються - "надо просто перестать стрелять."
так ви теж ламаєтеся на питанні скільки буде продовжуватися війна.
конкретно скільки?
оце чиста консерва, але яка нахабна. й звісно американці у всьому винні
доки кацапи не надірвуться. й враховуючи, як вони розмінюють людей на території, то Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.
а війна з Рашою в тій чи іншій формі буде йти довго, до її розвалу. а після розвалу подивимось.
а тепер відповідь на моє питання чекаю. чи дурних нема відповідати? завдання лише провокувати?
конкретно коли?
ви ж вимагаєте конкретних умов миру від опонентів.
то дайте й самі конкретну відповідь коли. не за яких умов а конкретно дату коли закінчиться війна.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:53
холява вы чмо брехло и гандон. Я вам задал простой вопрос по психиатрии и всплыло что никакой вы не психиатр, разве что пациент психоневрологического интерната. Общение с вами унизительно, это ж надо было так морально упасть.... Больше пожалуйста мне не пишите.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:58
Пан Зебра не дочекався свого зіркового часу.
Схоже справді серйозні події назрівають у курській області.
Якщо так, то виходить наскільки ж був правий Зебра, коли наголошував про контрнаступ не на Роботино, а на курськ, белгород тощо.
Треба було не тільки президента отакого незвичайного обирати, але тоді до нього в комплект і головнокомандувачем призначати - Зебру...
Дивись, і мінус на мінус дав би велитенський плюс.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 06 сер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:59
tester7336 написав: Shaman написав: tester7336 написав:
так ви теж ламаєтеся на питанні скільки буде продовжуватися війна.
конкретно скільки?
оце чиста консерва, але яка нахабна. й звісно американці у всьому винні
доки кацапи не надірвуться. й враховуючи, як вони розмінюють людей на території, то Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.
а війна з Рашою в тій чи іншій формі буде йти довго, до її розвалу. а після розвалу подивимось.
а тепер відповідь на моє питання чекаю. чи дурних нема відповідати? завдання лише провокувати?
конкретно коли?
ви ж вимагаєте конкретних умов миру від опонентів.
то дайте й самі конкретну відповідь коли. не за яких умов а конкретно дату коли закінчиться війна.
ще один - відповіді не буде. бо ваша мета не обговорення, а просто розносити ІПСО та провокації. Раша так теж воює, а чому успішно? бо на відміну від срср зрозуміла, що купити набагато простіше...
відповіді не буде, бо немає відповіді на моє питання. й умов для перемовин немає через Рашу, не через Україну. от москалей й вмовляйте, щоб вони йшли на перемовини. а ще краще забралися геть зализувати рани - бо так, які вони тут понесли втрати, вони вже не оклигають. й "другої" армії в світі вже немає. та й не було її, брехати вони лише вміють. ну й вбивати цивільних - тут Раша намагається дійсно вийти на перше місце в світі.
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 23:01
Shaman написав:
відповіді не буде, бо немає відповіді на моє питання.
так а на якій підставі тоді ви вимагаєте від інших?
вам тоді також відповіді не буде бо немає на моє питання відповіді.
теж мені начальство - ви пропонуйте а я покритикую.
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tester7336
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