tester7336 написав:так ви теж ламаєтеся на питанні скільки буде продовжуватися війна. конкретно скільки?
оце чиста консерва, але яка нахабна. й звісно американці у всьому винні
доки кацапи не надірвуться. й враховуючи, як вони розмінюють людей на території, то Раша планує на затишшя ще в цьому році. довше 2025 сил не вистачить, й можливо в нас теж.
а війна з Рашою в тій чи іншій формі буде йти довго, до її розвалу. а після розвалу подивимось.
а тепер відповідь на моє питання чекаю. чи дурних нема відповідати? завдання лише провокувати?
конкретно коли? ви ж вимагаєте конкретних умов миру від опонентів. то дайте й самі конкретну відповідь коли. не за яких умов а конкретно дату коли закінчиться війна.
ще один - відповіді не буде. бо ваша мета не обговорення, а просто розносити ІПСО та провокації. Раша так теж воює, а чому успішно? бо на відміну від срср зрозуміла, що купити набагато простіше...
відповіді не буде, бо немає відповіді на моє питання. й умов для перемовин немає через Рашу, не через Україну. от москалей й вмовляйте, щоб вони йшли на перемовини. а ще краще забралися геть зализувати рани - бо так, які вони тут понесли втрати, вони вже не оклигають. й "другої" армії в світі вже немає. та й не було її, брехати вони лише вміють. ну й вбивати цивільних - тут Раша намагається дійсно вийти на перше місце в світі.
Shaman написав:й умов для перемовин немає через Рашу, не через Україну.
Давайте по фактам. Перемовини в Стамбулі були? Були. Тобто в принципі можливі і були. Потім принципово відмовся від перемовин хто? *Україна відмовляється від переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним і здійснюватиме заходи щодо посилення обороноздатності країни. Відповідне рішення РНБО від 30 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію указом №679/2022 «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності». https://forbes.ua/news/zelenskiy-ofitsi ... 02022-8755
Потім влада сама заговорила про можливість перемовин: *Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.* https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-vid ... 31839.html
Тобто ви принципово проти перемовин? Ну як мінімум, чомусь якось дивно реагуєте на тих, хто допускає перемовини. Сам процес перемовин. А які там вже будуть висунуті вимоги реальні і як вони посунуться-зміняться, то вже інше питання. Цього апріорі неможливо знати, поки перемовини не йдуть. Тим паче ваша реакція на форумчан дивна, коли влада вже сама змінила своє поперднє рішення принципово проти перемовин.
Що там рфія.... Вона теж то одне наголошує, то інше. Але яка різниця. Мова про позицію України. Стосовно категоричної відмови від перемовин чи можливість їх.
yanyura написав:Монтаж это или правда, поживем - посмотрим. Думаю, что это видео будет иметь продолжение в виде расследования соотв. украинских правоохранительных органов и решения суда.
Вы думаете торчок это от скуки и по простоте душевной рассказал? Кино отсюда https://www.youtube.com/@plennie_svo/videos Думаю наша контрразведка делает для аудитории рф Украинцы вводить СВО в поиск вряд ли будут. Пленные более свежие, чем у Золнкина. Но просмотров мало. В художественно творческом плане Золкин на пару голов выше. Это нужное дело На ипсо нужно отвечать более качественным ипсо.
Востаннє редагувалось UA в Вів 06 сер, 2024 23:34, всього редагувалось 1 раз.
16 червня: *Він зауважив, що присутність росії на другому саміті миру буде свідчити про те, що країна-агресор готова до закінчення війни. «Що стосується перемовин. То росія хоч завтра може почати з нами переговори, не чекаючи нічого, якщо вийдуть з наших територій. Це є повагою до статуту ООН», - заявив він.* https://www.slovoidilo.ua/2024/06/16/no ... n-rosiyeyu
1 серпня: *У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови України для переговорів з росією. Тобто чи є обов'язковою умовою повне виведення російських військ із території України. "Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у рамках другого саміту миру – ред.) ми будемо на кордонах 91 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає", – відповів Зеленський.* https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-vid ... 31839.html
Тільки вспівай стежити за змінами)) Може сьогодні вже щось інше. Хоча перемовини не перемовини можна сказати ж. Так посидять на саміті, може думками-баченнями обміняються. Це ж не перемовини)) Просто попрісутствуют.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 06 сер, 2024 23:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тільки вспівай стежити за змінами)) Може сьогодні вже щось інше.
Зеленский излишне эмоционален. Понятно что ситуация неприятная, но эмоции надо засунуть в ж... чтобы потом не было стыдно за метания из крайности в крайность. Всем хочется границу 91 но не любой ценой.
detroytred написав:Тільки вспівай стежити за змінами)) Може сьогодні вже щось інше.
Зеленский изличне эмоционален. Понятно что ситуация неприятная, но эмоции надо засунуть в ж... чтобы потом не было стыдно за метания из крайности в крайность. Я бы на месте Зеленского спросил бы в лоб путина или до кого там можно достучаться, зачем ему чужие территории, своих мало?
О! А якщо він би відповів, що потрібна дистанція з НАТО, заспівав би за бази НАТО в Україні, то запитав би: а чому ж у 2008 році його реакція на таке була - лише перенаправити ракети. І все.
*У разі розміщення на території України баз НАТО або інших позиційних районів системи ПРО Росія буде вимушена перенацілити свої ракети на ці об'єкти, заявив президент РФ Володимир Путін сьогодні на прес-конференції. "Ми будемо вимушені перенацілити свої ракети на об'єкти, які, як ми вважаємо, загрожують наший національній безпеці", - сказав президент. "Я зобов'язаний сьогодні сказати про це прямо і чесно, щоб потім не перекладали з хворої голови на здорову відповідальність за подібний розвиток подій. Ми цього не хочемо", - відзначив В.Путін. https://www.rbc.ua/ukr/news/v_sluchae_r ... 1202982081
Хоча відповідь надав Джонсон... По суті Захід дозволив. Своїми кволими діями і показом намірів.
Путін на таке (отакі майбутні дії Заходу - бездіяльність) і не розраховував у 2008... Відповісти лише перенаправленням ракет збирався.
З.и. трагічно вийшло -- і баз немає, а війна є... Станцювали Україну Захід та Схід удвох. А хто в парі повів ... да видно тим, в кого очі є.