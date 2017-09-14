Додано: Вів 06 сер, 2024 23:24

Shaman написав: й умов для перемовин немає через Рашу, не через Україну. й умов для перемовин немає через Рашу, не через Україну.

Давайте по фактам.Перемовини в Стамбулі були? Були.Тобто в принципі можливі і були.Потім принципово відмовся від перемовин хто?*Україна відмовляється від переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним і здійснюватиме заходи щодо посилення обороноздатності країни. Відповідне рішення РНБО від 30 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію указом №679/2022 «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».Потім влада сама заговорила про можливість перемовин:*Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.*Тобто ви принципово проти перемовин?Ну як мінімум, чомусь якось дивно реагуєте на тих, хто допускає перемовини. Сам процес перемовин.А які там вже будуть висунуті вимоги реальні і як вони посунуться-зміняться, то вже інше питання. Цього апріорі неможливо знати, поки перемовини не йдуть.Тим паче ваша реакція на форумчан дивна, коли влада вже сама змінила своє поперднє рішення принципово проти перемовин.Що там рфія.... Вона теж то одне наголошує, то інше. Але яка різниця. Мова про позицію України.Стосовно категоричної відмови від перемовин чи можливість їх.