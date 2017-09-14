Додано: Сер 07 сер, 2024 08:06

Успіх написав: Народ, що скажете на це?



А що тут сказати?По самій суті предмету --- людей багато, люди різні, один як да Вінчі до кінця і пофіг на усе навкруги і свій стан (втомився чи ні, рабчині тощо); другий здасться; третій в СЗЧ.І так по всім питанням.Ви десь посередині...Другий аспект: от ви висуваєте претензії-закиди першим за їх позицію? Ні. Ви тільки точно так само, як і вони виказуєте свою позицію, своє бачення, бажання (втомився, заміна, дембель), але не наїзджаєте на них за їх позицію.І самий зашквар, що ви все робите (служите-воюєте), як оті герої, але тільки думку-бачення маєте іншу --- але лише на підставі наявності у вас отакого свого бачення деякі (навіть диванні) не те що не визнають вас героєм і ваших заслуг, а навпаки, ще й закидають вам...Кароч: треба або самому інших співрозмовників чморити (секта така -- генеруй свої закиди і генеруй; нехай відбивається). Ще краще з дивану героїчно генеруй.Або змиритись ще і з цим рабством -- відмовитись від права мати свою думку. Навіть таким, як ви --- хто не на дивані, а в бліндажі.Бо герої і херої ...Ще коротше: яка різниця хто що думає-вважає, все зводиться і зведеться хто кого продавить, примусить, нахилить, прогне (зачморить))).