1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ! 2. Домовлятися? А тут є жирний нюанс Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати! Логічно? Логічно! А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати? Хто саме?
Ну і так до слова додам сон, який мені приснився)) І звичайно - сон про Марс! Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!! І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни! Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення) А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе...
Які потужні напряги мізку! .... неймовірно ! ....і це людина з приватной стартовой площадкой на марс ..... Мені подобається ,що ви на марсі буваєте, частіше ніж у своєму блоці .
Як щоб ви ще через мандри до марсу ПИСАЛИ про нерухомість у Львові ... ?
Від вас - одні підмахування і сарказм...
Але ж це насправді НЕЙМОВІРНО!!! Марсіанський воїн, який дуже рвався піти на війну і врешті пішом ДОБРОВОЛЬЦЕМ, тепер каже - "віриш, мені вже пох хто переможе..."
п.с. Народ, що скажете на це? Не повірите, як і Холява? Чи такого ви вже наслухались від знайомих і для вас то не є чимось неймовірним?
detroytred написав:Пан Зебра не дочекався свого зіркового часу. Схоже справді серйозні події назрівають у курській області. Якщо так, то виходить наскільки ж був правий Зебра, коли наголошував про контрнаступ не на Роботино, а на курськ, белгород тощо.
Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це вторгнення "безглуздим і марним", наголошуючи, що сили, задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском. "У цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому випадку має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", - підсумовується в статті. https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy ... 20252.html
yanyura написав:Он не признается, что сам убивал. Первых женщин вешал "Захар", по указанию командира с позывным "Омск". Остальных "ставили к стенке и расстреливали". Но он ни разу не сказал, что сам убивал, т.е не признался в убийстве ни женщин, ни детей, точно так же он не сказал, что сам насиловал.
З Авдіївки вивезли ще двох дітей, у місті залишилася одна дитина – голова військової адміністрації
Свідчення полонених важливі, але не треба їх сприймати на віру, як і свідчення ув'язнених.
А що тут сказати? По самій суті предмету --- людей багато, люди різні, один як да Вінчі до кінця і пофіг на усе навкруги і свій стан (втомився чи ні, рабчині тощо); другий здасться; третій в СЗЧ. І так по всім питанням. Ви десь посередині...
Другий аспект: от ви висуваєте претензії-закиди першим за їх позицію? Ні. Ви тільки точно так само, як і вони виказуєте свою позицію, своє бачення, бажання (втомився, заміна, дембель), але не наїзджаєте на них за їх позицію.
І самий зашквар, що ви все робите (служите-воюєте), як оті герої, але тільки думку-бачення маєте іншу --- але лише на підставі наявності у вас отакого свого бачення деякі (навіть диванні) не те що не визнають вас героєм і ваших заслуг, а навпаки, ще й закидають вам...
Кароч: треба або самому інших співрозмовників чморити (секта така -- генеруй свої закиди і генеруй; нехай відбивається). Ще краще з дивану героїчно генеруй. Або змиритись ще і з цим рабством -- відмовитись від права мати свою думку. Навіть таким, як ви --- хто не на дивані, а в бліндажі. Бо герої і херої ...
Ще коротше: яка різниця хто що думає-вважає, все зводиться і зведеться хто кого продавить, примусить, нахилить, прогне (зачморить))).
detroytred написав:Пан Зебра не дочекався свого зіркового часу. Схоже справді серйозні події назрівають у курській області. Якщо так, то виходить наскільки ж був правий Зебра, коли наголошував про контрнаступ не на Роботино, а на курськ, белгород тощо.
Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це вторгнення "безглуздим і марним", наголошуючи, що сили, задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском. "У цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому випадку має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", - підсумовується в статті. https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy ... 20252.html
Серйозні. Про безглузді - це тепле і м'яке. Безглузді теж можуть бути серйозними (задіяні значні ресурси).
І якщо отак, то скоріше авантюрні, а не безглузді. До курської аес 60 км.... Да і картинко. В Матриці головне не реальність, а картинко. А якщо вдасться, то!!!! Переможців не судять.
А так да -- повтор тогорічного контрнаступу (*війська зтікали кров'ю* с Залужний, щоб *накопичити резерви для контрнаступу*). Тільки отакий.
Орки голосять, що в нас там (максимум) до 5 бригад. Скоріше менш. Може статися дзеркало, як ото в них з Вовчанськом.